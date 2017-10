Olympics-Women's freestyle wrestling 55kg last 16 - results

LONDON, Aug 9 (Reuters) - Women's freestyle wrestling 55kg last 16 results. Tonya Lynn Verbeek (Canada) beat Geeta Geeta (India) 3-1 Sofia Mattsson (Sweden) beat Marwa Amri (Tunisia) 3-0 Tetyana Lazareva (Ukraine) beat Rabab Eid Sayed Awad (Egypt) 5-0 Jackeline Renteria Castillo (Colombia) beat Han Kum Ok (North Korea) 3-1 Valeriia Zholobova (Russia) beat Joice Souza Da Silva (Brazil) 3-1 Lissette Alexandra Antes Castillo (Ecuador) beat Olga Butkevych (Britain) 3-1 Yuliya Ratkevich (Azerbaijan) beat Maria Prevolaraki (Greece) 3-0 Saori Yoshida (Japan) beat Kelsey Campbell (U.S.) 3-0