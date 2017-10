Olympics-Men's sailing 49er opening series Race 1 results

LONDON, July 30 (Reuters) - France won Race 1 of the Olympic men's Sailing 49er opening series on Monday. The current leaders after this phase are France, Denmark and Canada. Results 49er Men Opening Series Race 1 1. Emmanuel Dyen/Stephane Christidis (France) 1 2. Peter Lang/Allan Norregaard (Denmark) 2 3. Hunter Lowden/Gordon Cook (Canada) 3 4. Ryan Seaton/Matt McGovern (Ireland) 4 5. Niclas During/Jonas Von Geijer (Sweden) 5 6. Erik Storck/Trevor Moore (U.S.) 6 7. Francisco Andrade/Bernardo Freitas (Portugal) 7 8. Iain Jensen/Nathan Outteridge (Australia) 8 9. Peter Burling/Blair Tuke (New Zealand) 9 10. Nico Delle-Karth/Niko Resch (Austria) 10 (Editing by Alistair Smout)