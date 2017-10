Olympics-Men's sailing 49er opening series Race 13 results

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Australia's Nathan Outteridge and Iain Jensen won Race 13 of the Olympic men's sailing 49er opening series on Sunday. Results Table Results 49er Men Opening Series Race 13 1. Nathan Outteridge/Iain Jensen (Australia) 1 points 2. Jesse Kirkland/Alexander Kirkland (Bermuda) 2 3. Stevie Morrison/Ben Rhodes (Britain) 3 4. Allan Norregaard/Peter Lang (Denmark) 4 5. Bernardo Freitas/Francisco Andrade (Portugal) 5 6. Yukio Makino/Kenji Takahashi (Japan) 6 7. Lukasz Przybytek/Pawel Kolodzinski (Poland) 7 8. Iker Martinez/Xabier Fernandez (Spain) 8 9. Giuseppe Angilella/Gianfranco Sibello (Italy) 9 10. Nico Delle Karth/Nikolaus Resch (Austria) 10 Standings Men 49er 1. Nathan Outteridge/Iain Jensen (Australia) 43 2. Peter Burling/Blair Tuke (New Zealand) 53 3. Lauri Lehtinen/Kalle Bask (Finland) 77 4. Emmanuel Dyen/Stephane Christidis (France) 84 5. Stevie Morrison/Ben Rhodes (Britain) 87 6. Bernardo Freitas/Francisco Andrade (Portugal) 88 7. Allan Norregaard/Peter Lang (Denmark) 92 8. Jonas Von Geijer/Niclas During (Sweden) 96 9. Nico Delle Karth/Nikolaus Resch (Austria) 97 10. Ryan Seaton/Matt McGovern (Ireland) 104