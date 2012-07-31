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Olympics-Men's sailing Laser Race 3 results
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#Olympics News
July 31, 2012 / 2:51 PM / 5 years ago

Olympics-Men's sailing Laser Race 3 results

Reuters Staff

2 Min Read

LONDON, July 31 (Reuters) - Cyprus' Pavlos Kontides won the
men's sailing Laser Race 3 on Tuesday.
 
 Results Laser Men Opening Series Race 3 
 1.  Pavlos Kontides (Cyprus)               1 points 
 2.  Tom Slingsby (Australia)               2        
 3.  Karl-Martin Rammo (Estonia)            3        
 4.  Rasmus Myrgren (Sweden)                4        
 5.  Julio Alsogaray (Argentina)            5        
 6.  Jean Baptiste Bernaz (France)          6        
 7.  Juan Maegli (Guatemala)                7        
 8.  Kacper Zieminski (Poland)              8        
 9.  David Wright (Canada)                  9        
 10. Kristian Ruth (Norway)                 10       
 11. Zsombor Berecz (Hungary)               11       
 12. Bruno Fontes (Brazil)                  12       
 13. Javier Hernandez (Spain)               13       
 14. Rutger van Schaardenburg (Netherlands) 14       
 15. Ha Jee-Min (South Korea)               15       
 16. Paul Goodison (Britain)                16       
 17. Andrew Murdoch (New Zealand)           17       
 18. Karlo Hmeljak (Slovenia)               18       
 19. Simon Groteluschen (Germany)           19       
 20. Tonci Stipanovic (Croatia)             20       
 
 Standings Men Laser
 1.  Tom Slingsby (Australia)      5  
 2.  Pavlos Kontides (Cyprus)      14 
 3.  Juan Maegli (Guatemala)       18 
 4.  Rasmus Myrgren (Sweden)       20 
 5.  Karl-Martin Rammo (Estonia)   28 
 6.  Jean Baptiste Bernaz (France) 30 
 7.  Bruno Fontes (Brazil)         31 
 8.  Tonci Stipanovic (Croatia)    31 
 9.  Julio Alsogaray (Argentina)   32 
 10. Ha Jee-Min (South Korea)      32 
 11. Andrew Murdoch (New Zealand)  37 
 12. David Wright (Canada)         42 
 13. Kacper Zieminski (Poland)     43 
 14. Simon Groteluschen (Germany)  45 
 15. Alejandro Foglia (Uruguay)    46 
 16. Andreas Geritzer (Austria)    48 
 17. Paul Goodison (Britain)       49 
 18. Evangelos Cheimonas (Greece)  53 
 19. Colin Cheng (Singapore)       55 
 20. Kristian Ruth (Norway)        56

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