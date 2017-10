Olympics-Men's sailing Laser Race 6 results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Croatia's Tonci Stipanovic won the Olympic men's sailing Laser Race 6 on Wednesday. Results Table Results Laser Men Opening Series Race 6 1. Tonci Stipanovic (Croatia) 1 points 2. Tom Slingsby (Australia) 2 3. Zsombor Berecz (Hungary) 3 4. Pavlos Kontides (Cyprus) 4 5. Kristian Ruth (Norway) 5 6. Alejandro Foglia (Uruguay) 6 7. Andrew Murdoch (New Zealand) 7 8. Simon Groteluschen (Germany) 8 9. Paul Goodison (Britain) 9 10. Rasmus Myrgren (Sweden) 10 11. Jean Baptiste Bernaz (France) 11 12. Karl-Martin Rammo (Estonia) 12 13. Javier Hernandez (Spain) 13 14. Rutger van Schaardenburg (Netherlands) 14 15. Kacper Zieminski (Poland) 15 16. Thorbjorn Schierup (Denmark) 16 17. Matias Del Solar (Chile) 17 18. Gustavo Lima (Portugal) 18 19. Igor Lisovenko (Russia) 19 20. Juan Maegli (Guatemala) 20 Standings Men Laser 1. Pavlos Kontides (Cyprus) 12 2. Tom Slingsby (Australia) 13 3. Tonci Stipanovic (Croatia) 19 4. Rasmus Myrgren (Sweden) 35 5. Juan Maegli (Guatemala) 36 6. Paul Goodison (Britain) 41 7. Simon Groteluschen (Germany) 44 8. Andrew Murdoch (New Zealand) 45 9. Jean Baptiste Bernaz (France) 48 10. Karl-Martin Rammo (Estonia) 48 11. Julio Alsogaray (Argentina) 55 12. Rutger van Schaardenburg (Netherlands) 57 13. Bruno Fontes (Brazil) 60 14. Kristian Ruth (Norway) 61 15. Andreas Geritzer (Austria) 70 16. Kacper Zieminski (Poland) 76 17. Alejandro Foglia (Uruguay) 79 18. David Wright (Canada) 80 19. Ha Jeemin (South Korea) 82 20. Javier Hernandez (Spain) 84