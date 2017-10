Olympics-Men's sailing RS-X Race 1 results

LONDON, July 31 (Reuters) - The Netherlands' Dorian Van Rijsselberge won the men's sailing RS-X Race 1. Results RS-X Men Opening Series Race 1 1. Dorian van Rijsselberge (Netherlands) 1 points 2. Przemyslaw Miarczynski (Poland) 2 3. Toni Wilhelm (Germany) 3 4. Byron Kokalanis (Greece) 4 5. Nick Dempsey (Britain) 5 6. Zac Plavsic (Canada) 6 7. Robert Willis (U.S.) 7 8. Lee Tae Hoon (South Korea) 8 9. Juozas Bernotas (Lithuania) 9 10. Richard Stauffacher (Switzerland) 10 11. Leung Ho Tsun (Hong Kong) 11 12. Shahar Zubari (Israel) 12 13. Andreas Cariolou (Cyprus) 13 14. Ricardo Santos (Brazil) 14 15. Jon-Paul Tobin (New Zealand) 15 16. Mariano Reutemann (Argentina) 16 17. Dmitrii Polishchuk (Russia) 17 18. Sebastian Fleischer (Denmark) 18 19. Sebastian Wang-Hansen (Norway) 19 20. Joao Rodrigues (Portugal) 20 Standings Men RS-X 1. Dorian van Rijsselberge (Netherlands) 1 2. Przemyslaw Miarczynski (Poland) 2 3. Toni Wilhelm (Germany) 3 4. Byron Kokalanis (Greece) 4 5. Nick Dempsey (Britain) 5 6. Zac Plavsic (Canada) 6 7. Robert Willis (U.S.) 7 8. Lee Tae Hoon (Korea) 8 9. Juozas Bernotas (Lithuania) 9 10. Richard Stauffacher (Switzerland) 10 11. Leung Ho Tsun (Hong Kong) 11 12. Shahar Zubari (Israel) 12 13. Andreas Cariolou (Cyprus) 13 14. Ricardo Santos (Brazil) 14 15. Jon-Paul Tobin (New Zealand) 15 16. Mariano Reutemann (Argentina) 16 17. Dmitrii Polishchuk (Russia) 17 18. Sebastian Fleischer (Denmark) 18 19. Sebastian Wang-Hansen (Norway) 19 20. Joao Rodrigues (Portugal) 20