Olympics-Men's sailing Star opening series Race 6

LONDON, July 31 (Reuters) - Brazil won Race 6 of the men's sailing Star opening series on Tuesday. Results Star Men Opening Series Race 6 1. Robert Scheidt/Bruno Prada (Brazil) 1 points 2. Iain Percy/Andrew Simpson (Britain) 2 3. Fredrik Loof/Max Salminen (Sweden) 3 4. Mateusz Kusznierewicz/Dominik Zycki (Poland) 4 5. Hamish Pepper/Jim Turner (New Zealand) 5 6. Robert Stanjek/Frithjof Kleen (Germany) 6 7. Michael Hestbaek/Claus Olesen (Denmark) 7 8. Flavio Marazzi/Enrico De Maria (Switzerland) 8 9. Mark Mendelblatt/Brian Fatih (U.S.) 9 10. Afonso Domingos/Frederico Melo (Portugal) 10 Standings Men Star 1. Iain Percy/Andrew Simpson (Britain) 10 2. Bruno Prada/Robert Scheidt (Brazil) 14 3. Max Salminen/Fredrik Loof (Sweden) 17 4. Eivind Melleby/Petter Morland Pedersen (Norway) 29 5. Mateusz Kusznierewicz/Dominik Zycki (Poland) 29 6. Mark Mendelblatt/Brian Fatih (U.S.) 30 7. Frithjof Kleen/Robert Stanjek (Germany) 31 8. Hamish Pepper/Jim Turner (New Zealand) 32 9. David Burrows/Peter O'Leary (Ireland) 36 10. Emilios Papathanasiou/Adonis Tsotras (Greece) 44