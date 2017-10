Olympics-Men's sailing Star medal results

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Sweden's Fredrik Loof and Max Salminen won the Olympic gold medal in the men's sailing Star competition on Sunday. Britain's Iain Percy and Andrew Simpson won the silver and Brazil's Robert Scheidt and Bruno Prada won the bronze. Results Table Results Star Men Medal Race 1. Fredrik Loof/Max Salminen (Sweden) 2 points 2. Hamish Pepper/Jim Turner (New Zealand) 4 3. Robert Stanjek/Frithjof Kleen (Germany) 6 4. Xavier Rohart/Pierre-Alexis Ponsot (France) 8 5. Eivind Melleby/Petter Morland Pedersen (Norway) 10 6. Mark Mendelblatt/Brian Fatih (U.S.) 12 7. Robert Scheidt/Bruno Prada (Brazil) 14 8. Iain Percy/Andrew Simpson (Britain) 16 9. Mateusz Kusznierewicz/Dominik Zycki (Poland) 18 10. Peter O'Leary/David Burrows (Ireland) 20 Standings Men Star 1. Fredrik Loof/Max Salminen (Sweden) 32 points 2. Iain Percy/Andrew Simpson (Britain) 34 3. Robert Scheidt/Bruno Prada (Brazil) 40 4. Eivind Melleby/Petter Morland Pedersen (Norway) 63 5. Hamish Pepper/Jim Turner (New Zealand) 70 6. Robert Stanjek/Frithjof Kleen (Germany) 70 7. Mark Mendelblatt/Brian Fatih (U.S.) 71 8. Mateusz Kusznierewicz/Dominik Zycki (Poland) 72 9. Xavier Rohart/Pierre-Alexis Ponsot (France) 86 10. Peter O'Leary/David Burrows (Ireland) 95