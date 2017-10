Olympics-Women's sailing 470 opening series race 2 - results

LONDON, Aug 3 (Reuters) - Britain won race 2 of the Olympic women's sailing 470 opening series on Friday with one point at Weymouth Bay and Portland Harbour in London. Results Table Results 470 Women Opening Series Race 2 1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 1 points 2. Kathrin Kadelbach/Friederike Belcher (Germany) 2 3. Amanda Clark/Sarah Lihan (U.S.) 3 4. Ai Kondo/Wakako Tabata (Japan) 4 5. Fernanda Oliveira/Ana Luiza Barbachan (Brazil) 5 6. Gil Cohen/Vered Buskila (Israel) 6 7. Jo Aleh/Olivia Powrie (New Zealand) 7 8. Elise Rechichi/Belinda Stowell (Australia) 8 9. Lisa Westerhof/Lobke Berkhout (Netherlands) 9 10. Tina Mrak/Teja Cerne (Slovenia) 10 Standings Women 470 1. Saskia Clark/Hannah Mills (Britain) 7 2. Jo Aleh/Olivia Powrie (New Zealand) 9 3. Gil Cohen/Vered Buskila (Israel) 9 4. Lobke Berkhout/Lisa Westerhof (Netherlands) 10 5. Sarah Lihan/Amanda Clark (U.S.) 10 6. Ai Kondo/Wakako Tabata (Japan) 13 7. Ana Luiza Barbachan/Fernanda Oliveira (Brazil) 16 8. Lene Sommer/Henriette Koch (Denmark) 18 9. Giovanna Micol/Giulia Conti (Italy) 19 10. Friederike Belcher/Kathrin Kadelbach (Germany) 21