Olympics-Women's sailing 470 opening series Race 6 results

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Italy's Giulia Conti and Giovanna Micol won Race 6 of the Olympic women's sailing 470 opening series on Sunday. Results Table Results 470 Women Opening Series Race 6 1. Giulia Conti/Giovanna Micol (Italy) 1 point 2. Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar (Poland) 2 3. Camille Lecointre/Mathilde Geron (France) 3 4. Jo Aleh/Olivia Powrie (New Zealand) 4 5. Kathrin Kadelbach/Friederike Belcher (Germany) 5 6. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 6 7. Elise Rechichi/Belinda Stowell (Australia) 7 8. Tara Pacheco/Berta Betanzos (Spain) 8 9. Ai Kondo/Wakako Tabata (Japan) 9 10. Fernanda Oliveira/Ana Barbachan (Brazil) 10 Standings Women 470 1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 18 2. Jo Aleh/Olivia Powrie (New Zealand) 19 3. Lisa Westerhof/Lobke Berkhout (Netherlands) 21 4. Giulia Conti/Giovanna Micol (Italy) 24 5. Fernanda Oliveira/Ana Barbachan (Brazil) 33 6. Camille Lecointre/Mathilde Geron (France) 34 7. Elise Rechichi/Belinda Stowell (Australia) 40 8. Amanda Clark/Sarah Lihan (U.S.) 41 9. Kathrin Kadelbach/Friederike Belcher (Germany) 42 10. Gil Cohen/Vered Bouskila (Israel) 49