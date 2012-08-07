Olympics-Women's sailing 470 opening series Race 8 results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - New Zealand won Race 8 of the Olympic women's sailing 470 opening series on Tuesday. Results Table Results 470 Women Opening Series Race 8 1. Jo Aleh/Olivia Powrie (New Zealand) 1 points 2. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 2 3. Lisa Westerhof/Lobke Berkhout (Netherlands) 3 4. Tara Pacheco/Berta Betanzos (Spain) 4 5. Kathrin Kadelbach/Friederike Belcher (Germany) 5 6. Camille Lecointre/Mathilde Geron (France) 6 7. Ai Kondo/Wakako Tabata (Japan) 7 8. Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar (Poland) 8 9. Amanda Clark/Sarah Lihan (U.S.) 9 10. Fernanda Oliveira/Ana Luiza Barbachan (Brazil) 10 Standings Women 470 1. Jo Aleh/Olivia Powrie (New Zealand) 21 2. Saskia Clark/Hannah Mills (Britain) 25 3. Lobke Berkhout/Lisa Westerhof (Netherlands) 28 4. Camille Lecointre/Mathilde Geron (France) 47 5. Ana Luiza Barbachan/Fernanda Oliveira (Brazil) 53 6. Friederike Belcher/Kathrin Kadelbach (Germany) 53 7. Sarah Lihan/Amanda Clark (U.S.) 53 8. Giovanna Micol/Giulia Conti (Italy) 57 9. Belinda Stowell/Elise Rechichi (Australia) 63 10. Ai Kondo/Wakako Tabata (Japan) 70