Olympics-Women's sailing Laser Radial Race 1 results

LONDON, July 30 (Reuters) - Ireland's Annalise Murphy won Race 1 of the women's sailing Laser Radial competition. Results Laser Radial Women Opening Series Race 1 1. Annalise Murphy (Ireland) 1 points 2. Gintare Scheidt (Lithuania) 2 3. Evi Van Acker (Belgium) 3 4. Sari Multala (Finland) 4 5. Xu Lijia (China) 5 6. Marit Bouwmeester (Netherlands) 6 7. Alison Young (Britain) 7 8. Paige Railey (U.S.) 8 9. Cecilia Carranza (Argentina) 9 10. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 10 11. Adriana Kostiw (Brazil) 11 12. Tania Elias Calles (Mexico) 12 13. Nathalie Brugger (Switzerland) 13 14. Tina Mihelic (Croatia) 14 15. Alicia Cebrian (Spain) 15 16. Anna Weinzieher (Poland) 16 17. Anne-Marie Rindom (Denmark) 17 18. Krystal Weir (Australia) 18 19. Cagla Donertas (Turkey) 19 20. Francesca Clapcich (Italy) 20