FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
Olympics-Women's sailing Laser Radial Race 1 results
Sections
Featured
Hurricane Nate weakens, causes no major damages
U.S.
Hurricane Nate weakens, causes no major damages
A tale of two photos
Reuters Backstory
A tale of two photos
Trump seeks immigration crackdown for 'Dreamer' deal
Trump seeks immigration crackdown for 'Dreamer' deal
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Olympics News
July 30, 2012 / 12:55 PM / in 5 years

Olympics-Women's sailing Laser Radial Race 1 results

Reuters Staff

2 Min Read

LONDON, July 30 (Reuters) - Ireland's Annalise Murphy won
Race 1 of the women's sailing Laser Radial competition.
    
 
 Results Laser Radial Women Opening Series Race 1 
 1.  Annalise Murphy (Ireland)       1 points 
 2.  Gintare Scheidt (Lithuania)     2        
 3.  Evi Van Acker (Belgium)         3        
 4.  Sari Multala (Finland)          4        
 5.  Xu Lijia (China)                5        
 6.  Marit Bouwmeester (Netherlands) 6        
 7.  Alison Young (Britain)          7        
 8.  Paige Railey (U.S.)             8        
 9.  Cecilia Carranza (Argentina)    9        
 10. Tatiana Drozdovskaya (Belarus)  10       
 11. Adriana Kostiw (Brazil)         11       
 12. Tania Elias Calles (Mexico)     12       
 13. Nathalie Brugger (Switzerland)  13       
 14. Tina Mihelic (Croatia)          14       
 15. Alicia Cebrian (Spain)          15       
 16. Anna Weinzieher (Poland)        16       
 17. Anne-Marie Rindom (Denmark)     17       
 18. Krystal Weir (Australia)        18       
 19. Cagla Donertas (Turkey)         19       
 20. Francesca Clapcich (Italy)      20

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.