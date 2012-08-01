Olympics-Women's Sailing laser radial race 5 results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Belgium's Evi Van Acker won the Olympic women's sailing Laser Radial Race 5 on Wednesday. Results Laser Radial Women Opening Series Race 5 1. Evi Van Acker (Belgium) 1 points 2. Alison Young (Britain) 2 3. Gintare Scheidt (Lithuania) 3 4. Paige Railey (U.S.) 4 5. Xu Lijia (China) 5 6. Marit Bouwmeester (Netherlands) 6 7. Krystal Weir (Australia) 7 8. Annalise Murphy (Ireland) 8 9. Francesca Clapcich (Italy) 9 10. Cecilia Carranza (Argentina) 10 11. Sarah Steyaert (France) 11 12. Anne-Marie Rindom (Denmark) 12 13. Tania Elias Calles (Mexico) 13 14. Josefin Olsson (Sweden) 14 15. Nathalie Brugger (Switzerland) 15 16. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 16 17. Tina Mihelic (Croatia) 17 18. Franziska Goltz (Germany) 18 19. Sari Multala (Finland) 19 20. Anna Weinzieher (Poland) 20 Standings Women Laser Radial 1. Annalise Murphy (Ireland) 4 2. Evi Van Acker (Belgium) 9 3. Alison Young (Britain) 13 4. Marit Bouwmeester (Netherlands) 18 5. Xu Lijia (China) 21 6. Gintare Scheidt (Lithuania) 24 7. Sari Multala (Finland) 29 8. Paige Railey (U.S.) 29 9. Veronika Fenclova (Czech Republic) 38 10. Tania Elias Calles (Mexico) 40 11. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 49 12. Alicia Cebrian (Spain) 49 13. Francesca Clapcich (Italy) 52 14. Krystal Weir (Australia) 53 15. Josefin Olsson (Sweden) 54 16. Anne-Marie Rindom (Denmark) 56 17. Sarah Steyaert (France) 56 18. Cecilia Carranza (Argentina) 60 19. Nathalie Brugger (Switzerland) 60 20. Tina Mihelic (Croatia) 65