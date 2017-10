Olympics-Women's sailing Laser Radial race 8

LONDON, Aug 3 (Reuters) - Belgium's Evi Van Acker won the Olympic women's sailing Laser Radial race 8 on Friday with one point at Weymouth Bay and Portland Harbour in London. Results Table Results Laser Radial Women Opening Series Race 8 1. Evi Van Acker (Belgium) 1 points 2. Sari Multala (Finland) 2 3. Marit Bouwmeester (Netherlands) 3 4. Xu Lijia (China) 4 5. Tania Elias Calles (Mexico) 5 6. Veronika Fenclova (Czech Republic) 6 7. Gintare Scheidt (Lithuania) 7 8. Alison Young (Britain) 8 9. Alicia Cebrian (Spain) 9 10. Annalise Murphy (Ireland) 10 11. Sara Winther (New Zealand) 11 12. Krystal Weir (Australia) 12 13. Tina Mihelic (Croatia) 13 14. Nathalie Brugger (Switzerland) 14 15. Franziska Goltz (Germany) 15 16. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 16 17. Danielle Dube (Canada) 17 18. Elizabeth Yin (Singapore) 18 19. Sarah Steyaert (France) 19 20. Paige Railey (U.S.) 20 Standings Women Laser Radial 1. Evi Van Acker (Belgium) 23 2. Annalise Murphy (Ireland) 24 3. Marit Bouwmeester (Netherlands) 26 4. Xu Lijia (China) 30 5. Alison Young (Britain) 37 6. Sari Multala (Finland) 53 7. Gintare Scheidt (Lithuania) 55 8. Veronika Fenclova (Czech Republic) 63 9. Paige Railey (U.S.) 75 10. Tania Elias Calles (Mexico) 77 11. Alicia Cebrian (Spain) 86 12. Krystal Weir (Australia) 95 13. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 97 14. Sarah Steyaert (France) 106 15. Anne-Marie Rindom (Denmark) 108 16. Nathalie Brugger (Switzerland) 109 17. Tina Mihelic (Croatia) 117 18. Francesca Clapcich (Italy) 119 19. Cecilia Carranza (Argentina) 130 20. Josefin Olsson (Sweden) 132