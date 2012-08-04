Olympics-Women's sailing Laser Radial Race 10 results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - The Netherlands' Marit Bouwmeester won the Olympic women's sailing Laser Radial Race 10 on Saturday. Results Table Results Laser Radial Women Opening Series Race 10 1. Marit Bouwmeester (Netherlands) 1 points 2. Xu Lijia (China) 2 3. Evi Van Acker (Belgium) 3 4. Alison Young (Britain) 4 5. Sari Multala (Finland) 5 6. Gintare Scheidt (Lithuania) 6 7. Annalise Murphy (Ireland) 7 8. Paige Railey (U.S.) 8 9. Sara Winther (New Zealand) 9 10. Tania Elias Calles (Mexico) 10 11. Anne-Marie Rindom (Denmark) 11 12. Veronika Fenclova (Czech Republic) 12 13. Alicia Cebrian (Spain) 13 14. Josefin Olsson (Sweden) 14 15. Sarah Steyaert (France) 15 16. Nathalie Brugger (Switzerland) 16 17. Tina Mihelic (Croatia) 17 18. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 18 19. Francesca Clapcich (Italy) 19 20. Cagla Donertas (Turkey) 20 Standings Women Laser Radial 1. Xu Lijia (China) 33 2. Marit Bouwmeester (Netherlands) 33 3. Annalise Murphy (Ireland) 34 4. Evi Van Acker (Belgium) 34 5. Alison Young (Britain) 52 6. Gintare Scheidt (Lithuania) 68 7. Sari Multala (Finland) 74 8. Veronika Fenclova (Czech Republic) 87 9. Paige Railey (U.S.) 92 10. Tania Elias Calles (Mexico) 100 11. Alicia Cebrian (Spain) 101 12. Krystal Weir (Australia) 121 13. Anne-Marie Rindom (Denmark) 130 14. Nathalie Brugger (Switzerland) 135 15. Tatiana Drozdovskaya (Belarus) 138 16. Sarah Steyaert (France) 143 17. Tina Mihelic (Croatia) 148 18. Josefin Olsson (Sweden) 151 19. Francesca Clapcich (Italy) 159 20. Sara Winther (New Zealand) 185