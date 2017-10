Olympics-China's Xu Lijia won women's sailing laser radial medal race

WASHINGTON, Aug 6 (Reuters) - LONDON, Aug 6 (Reuters) - China's Xu Lijia won the Olympic gold medal in the women's sailing laser radial on Monday. The Netherlands' Marit Bouwmeester won the silver and Belgium's Evi Van Acker won the bronze. Results Laser Radial Women Medal Race 1. Xu Lijia (China) 2 points 2. Marit Bouwmeester (Netherlands) 4 3. Evi Van Acker (Belgium) 6 4. Alison Young (Britain) 8 5. Annalise Murphy (Ireland) 10 6. Paige Railey (U.S.) 12 7. Gintare Scheidt (Lithuania) 14 8. Tania Elias Calles (Mexico) 16 9. Veronika Fenclova (Czech Republic) 18 10. Sari Multala (Finland) 20