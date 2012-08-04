FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
Olympics-Results of women's sailing RS-X Race 7
Sections
Featured
Pence offers solace as police puzzle over shooter's motive
Las Vegas
Pence offers solace as police puzzle over shooter's motive
Lives depending on generators and volunteer doctors
Puerto Rico
Lives depending on generators and volunteer doctors
Trump tax plan could fuel automation boom
Exchange-traded funds
Trump tax plan could fuel automation boom
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Olympics News
August 4, 2012 / 12:10 PM / in 5 years

Olympics-Results of women's sailing RS-X Race 7

Reuters Staff

2 Min Read

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Ukraine's Olga Maslivets won the
women's sailing RS-X Race 7 on Saturday.
    Leaders after this phase are Spain's Marina Alabau, Israel's
Lee Korzits and Poland's Zofia Noceti-Klepacka.
Results Table
 
Results RS:X Women Opening Series Race 7 
1.  Olga Maslivets (Ukraine)        1 points 
2.  Lee Korzits (Israel)            2        
3.  Marina Alabau (Spain)           3        
4.  Moana Delle (Germany)           4        
5.  Jessica Crisp (Australia)       5        
6.  Alessandra Sensini (Italy)      6        
7.  Bryony Shaw (Britain)           7        
8.  Tuuli Petaja (Finland)          8        
9.  Zofia Noceti-Klepacka (Poland)  9        
10. Li Ling (China)                 10       
11. Chan Hei Man (Hong Kong, China) 11       
12. Charline Picon (France)         12       
13. Nikola Girke (Canada)           13       
14. Sigrid Rondelez (Belgium)       14       
15. Ingrid Puusta (Estonia)         15       
16. Patricia Freitas (Brazil)       16       
17. Diana Detre (Hungary)           17       
18. Napalai Tansai (Thailand)       18       
19. Angeliki Skarlatou (Greece)     19       
20. Irina Bontemps (Bulgaria)       20  
         
Standings Women RS:X
1.  Marina Alabau (Spain)           10  
2.  Lee Korzits (Israel)            17  
3.  Zofia Noceti-Klepacka (Poland)  21  
4.  Olga Maslivets (Ukraine)        24  
5.  Moana Delle (Germany)           25  
6.  Tuuli Petaja (Finland)          30  
7.  Bryony Shaw (Britain)           38  
8.  Charline Picon (France)         48  
9.  Nikola Girke (Canada)           53  
10. Alessandra Sensini (Italy)      54  
11. Jessica Crisp (Australia)       62  
12. Chan Hei Man (Hong Kong, China) 63  
13. Li Ling (China)                 70  
14. Patricia Freitas (Brazil)       83  
15. Ingrid Puusta (Estonia)         85  
16. Angeliki Skarlatou (Greece)     91  
17. Diana Detre (Hungary)           93  
18. Sigrid Rondelez (Belgium)       100 
19. Jannicke Stalstroem (Norway)    115 
20. Farrah Hall (U.S.)              118

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.