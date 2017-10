Olympics-Results of women's sailing RS-X Race 7

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Ukraine's Olga Maslivets won the women's sailing RS-X Race 7 on Saturday. Leaders after this phase are Spain's Marina Alabau, Israel's Lee Korzits and Poland's Zofia Noceti-Klepacka. Results Table Results RS:X Women Opening Series Race 7 1. Olga Maslivets (Ukraine) 1 points 2. Lee Korzits (Israel) 2 3. Marina Alabau (Spain) 3 4. Moana Delle (Germany) 4 5. Jessica Crisp (Australia) 5 6. Alessandra Sensini (Italy) 6 7. Bryony Shaw (Britain) 7 8. Tuuli Petaja (Finland) 8 9. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 9 10. Li Ling (China) 10 11. Chan Hei Man (Hong Kong, China) 11 12. Charline Picon (France) 12 13. Nikola Girke (Canada) 13 14. Sigrid Rondelez (Belgium) 14 15. Ingrid Puusta (Estonia) 15 16. Patricia Freitas (Brazil) 16 17. Diana Detre (Hungary) 17 18. Napalai Tansai (Thailand) 18 19. Angeliki Skarlatou (Greece) 19 20. Irina Bontemps (Bulgaria) 20 Standings Women RS:X 1. Marina Alabau (Spain) 10 2. Lee Korzits (Israel) 17 3. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 21 4. Olga Maslivets (Ukraine) 24 5. Moana Delle (Germany) 25 6. Tuuli Petaja (Finland) 30 7. Bryony Shaw (Britain) 38 8. Charline Picon (France) 48 9. Nikola Girke (Canada) 53 10. Alessandra Sensini (Italy) 54 11. Jessica Crisp (Australia) 62 12. Chan Hei Man (Hong Kong, China) 63 13. Li Ling (China) 70 14. Patricia Freitas (Brazil) 83 15. Ingrid Puusta (Estonia) 85 16. Angeliki Skarlatou (Greece) 91 17. Diana Detre (Hungary) 93 18. Sigrid Rondelez (Belgium) 100 19. Jannicke Stalstroem (Norway) 115 20. Farrah Hall (U.S.) 118