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Olympics-Women's sailing RS-X Race 9 results
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#Olympics News
August 5, 2012 / 12:25 PM / in 5 years

Olympics-Women's sailing RS-X Race 9 results

Reuters Staff

2 Min Read

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Britain's Bryony Shaw won the
Olympic women's sailing RS-X Race 9 on Sunday.

 Results Table
 
 Results RS-X Women Opening Series Race 9 
 1.  Bryony Shaw (Britain)           1 points 
 2.  Patricia Freitas (Brazil)       2        
 3.  Moana Delle (Germany)           3        
 4.  Zofia Noceti-Klepacka (Poland)  4        
 5.  Tuuli Petaja (Finland)          5        
 6.  Marina Alabau (Spain)           6         
 7.  Olga Maslivets (Ukraine)        7        
 8.  Chan Hei Man (Hong Kong)        8        
 9.  Lee Korzits (Israel)            9        
 10. Alessandra Sensini (Italy)      10       
 11. Charline Picon (France)         11       
 12. Jannicke Stalstroem (Norway)    12       
 13. Jessica Crisp (Australia)       13       
 14. Li Ling (China)                 14       
 15. Angeliki Skarlatou (Greece)     15       
 16. Farrah Hall (U.S.)              16       
 17. Sigrid Rondelez (Belgium)       17       
 18. Yuki Sunaga (Japan)             18       
 19. Nikola Girke (Canada)           19       
 20. Ingrid Puusta (Estonia)         20       

 Standings Women RS-X
 1.  Marina Alabau (Spain)           21  
 2.  Lee Korzits (Israel)            27  
 3.  Olga Maslivets (Ukraine)        34  
 4.  Zofia Noceti-Klepacka (Poland)  37  
 5.  Tuuli Petaja (Finland)          37  
 6.  Moana Delle (Germany)           37  
 7.  Bryony Shaw (Britain)           44  
 8.  Charline Picon (France)         69  
 9.  Alessandra Sensini (Italy)      70  
 10. Nikola Girke (Canada)           71  
 11. Chan Hei Man (Hong Kong)        82  
 12. Jessica Crisp (Australia)       83  
 13. Li Ling (China)                 97  
 14. Patricia Freitas (Brazil)       102 
 15. Ingrid Puusta (Estonia)         117 
 16. Angeliki Skarlatou (Greece)     127 
 17. Diana Detre (Hungary)           130 
 18. Sigrid Rondelez (Belgium)       131 
 19. Jannicke Stalstroem (Norway)    142 
 20. Farrah Hall (U.S.)              157

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