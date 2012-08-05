Olympics-Women's sailing RS-X Race 9 results

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Britain's Bryony Shaw won the Olympic women's sailing RS-X Race 9 on Sunday. Results Table Results RS-X Women Opening Series Race 9 1. Bryony Shaw (Britain) 1 points 2. Patricia Freitas (Brazil) 2 3. Moana Delle (Germany) 3 4. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 4 5. Tuuli Petaja (Finland) 5 6. Marina Alabau (Spain) 6 7. Olga Maslivets (Ukraine) 7 8. Chan Hei Man (Hong Kong) 8 9. Lee Korzits (Israel) 9 10. Alessandra Sensini (Italy) 10 11. Charline Picon (France) 11 12. Jannicke Stalstroem (Norway) 12 13. Jessica Crisp (Australia) 13 14. Li Ling (China) 14 15. Angeliki Skarlatou (Greece) 15 16. Farrah Hall (U.S.) 16 17. Sigrid Rondelez (Belgium) 17 18. Yuki Sunaga (Japan) 18 19. Nikola Girke (Canada) 19 20. Ingrid Puusta (Estonia) 20 Standings Women RS-X 1. Marina Alabau (Spain) 21 2. Lee Korzits (Israel) 27 3. Olga Maslivets (Ukraine) 34 4. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 37 5. Tuuli Petaja (Finland) 37 6. Moana Delle (Germany) 37 7. Bryony Shaw (Britain) 44 8. Charline Picon (France) 69 9. Alessandra Sensini (Italy) 70 10. Nikola Girke (Canada) 71 11. Chan Hei Man (Hong Kong) 82 12. Jessica Crisp (Australia) 83 13. Li Ling (China) 97 14. Patricia Freitas (Brazil) 102 15. Ingrid Puusta (Estonia) 117 16. Angeliki Skarlatou (Greece) 127 17. Diana Detre (Hungary) 130 18. Sigrid Rondelez (Belgium) 131 19. Jannicke Stalstroem (Norway) 142 20. Farrah Hall (U.S.) 157