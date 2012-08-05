Olympics-Women's sailing RS-X Race 10 results

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Finland's Tuuli Petaja won the Olympic women's sailing RS-X Race 10 on Sunday. Results Table Results RS-X Women Opening Series Race 10 1. Tuuli Petaja (Finland) 1 points 2. Moana Delle (Germany) 2 3. Marina Alabau (Spain) 3 4. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 4 5. Bryony Shaw (Britain) 5 6. Charline Picon (France) 6 7. Gelly Skarlatou (Greece) 7 8. Patricia Freitas (Brazil) 8 9. Alessandra Sensini (Italy) 9 10. Olha Maslivets (Ukraine) 10 11. Lee-El Korziz (Israel) 11 12. Yuki Sunaga (Japan) 12 13. Jessica Crisp (Australia) 13 14. Chan Hei Man (Hong Kong) 14 15. Jannicke Stalstrom (Norway) 15 16. Farrah Hall (U.S.) 16 17. Ingrid Puusta (Estonia) 17 18. Nikola Girke (Canada) 18 19. Sigrid Rondelez (Belgium) 19 20. Diana Detre (Hungary) 20 Standings Women RS-X 1. Marina Alabau (Spain) 24 2. Lee-El Korsiz (Israel) 38 3. Tuuli Petaja (Finland) 38 4. Moana Delle (Germany) 39 5. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 41 6. Olha Maslivets (Ukraine) 44 7. Bryony Shaw (Britain) 49 8. Charline Picon (France) 75 9. Alessandra Sensini (Italy) 79 10. Nikola Girke (Canada) 89 11. Jessica Crisp (Australia) 96 12. Chan Hei Man (Hong Kong) 96 13. Patricia Freitas (Brazil) 110 14. Li Ling (China) 115 15. Ingrid Puusta (Estonia) 134 16. Gelly Skarlatou (Greece) 134 17. Sigrid Rondelez (Belgium) 150 18. Diana Detre (Hungary) 150 19. Jannicke Stalstrom (Norway) 157 20. Farrah Hall (U.S.) 173