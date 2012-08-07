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Olympics-Women's sailing RS-X medal results
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#Olympics News
August 7, 2012 / 1:36 PM / 5 years ago

Olympics-Women's sailing RS-X medal results

Reuters Staff

2 Min Read

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Spain's Marina Alabau won the Olympic
gold medal in the women's sailing RS-X on Tuesday.
    Finland's Tuuli Petaejae won the silver and Poland's Zofia
Noceti-Klepacka won the bronze.

 Results Table
 
 Results RS-X Women Medal Race 
 1.  Marina Alabau (Spain)          2 points 
 2.  Olga Maslivets (Ukraine)       4        
 3.  Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 6        
 4.  Tuuli Petaja (Finland)         8        
 5.  Bryony Shaw (Britain)          10       
 6.  Moana Delle (Germany)          12       
 7.  Charline Picon (France)        14       
 8.  Alessandra Sensini (Italy)     16       
 9.  Lee Korzits (Israel)           18       
 10. Nikola Girke (Canada)          20       

 Standings Women RS-X
 1.  Marina Alabau (Spain)           26 points 
 2.  Tuuli Petaja (Finland)          46        
 3.  Zofia Noceti-Klepacka (Poland)  47        
 4.  Olga Maslivets (Ukraine)        48        
 5.  Moana Delle (Germany)           51        
 6.  Lee Korzits (Israel)            56        
 7.  Bryony Shaw (Britain)           59        
 8.  Charline Picon (France)         89        
 9.  Alessandra Sensini (Italy)      95        
 10. Nikola Girke (Canada)           109       
 11. Jessica Crisp (Australia)       96        
 12. Chan Hei Man (Hong Kong)        96        
 13. Patricia Freitas (Brazil)       110       
 14. Li Ling (China)                 115       
 15. Ingrid Puusta (Estonia)         134       
 16. Angeliki Skarlatou (Greece)     134       
 17. Sigrid Rondelez (Belgium)       150       
 18. Diana Detre (Hungary)           150       
 19. Jannicke Stalstroem (Norway)    157       
 20. Farrah Hall (U.S.)              173

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