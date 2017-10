Olympics-Women's sailing RS-X medal results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Spain's Marina Alabau won the Olympic gold medal in the women's sailing RS-X on Tuesday. Finland's Tuuli Petaejae won the silver and Poland's Zofia Noceti-Klepacka won the bronze. Results Table Results RS-X Women Medal Race 1. Marina Alabau (Spain) 2 points 2. Olga Maslivets (Ukraine) 4 3. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 6 4. Tuuli Petaja (Finland) 8 5. Bryony Shaw (Britain) 10 6. Moana Delle (Germany) 12 7. Charline Picon (France) 14 8. Alessandra Sensini (Italy) 16 9. Lee Korzits (Israel) 18 10. Nikola Girke (Canada) 20 Standings Women RS-X 1. Marina Alabau (Spain) 26 points 2. Tuuli Petaja (Finland) 46 3. Zofia Noceti-Klepacka (Poland) 47 4. Olga Maslivets (Ukraine) 48 5. Moana Delle (Germany) 51 6. Lee Korzits (Israel) 56 7. Bryony Shaw (Britain) 59 8. Charline Picon (France) 89 9. Alessandra Sensini (Italy) 95 10. Nikola Girke (Canada) 109 11. Jessica Crisp (Australia) 96 12. Chan Hei Man (Hong Kong) 96 13. Patricia Freitas (Brazil) 110 14. Li Ling (China) 115 15. Ingrid Puusta (Estonia) 134 16. Angeliki Skarlatou (Greece) 134 17. Sigrid Rondelez (Belgium) 150 18. Diana Detre (Hungary) 150 19. Jannicke Stalstroem (Norway) 157 20. Farrah Hall (U.S.) 173