Olympics-Alpine skiing-Women's giant slalom second run and overall results

Feb 18 (Reuters) - Women's Alpine skiing giant slalom second run and overall results at the Sochi Winter Olympics on Tuesday. Rank Name Run 2 Time Total Time (m:ss.ms) (m:ss.ms) 1 Tina Maze (Slovenia) 1:18.99 2:36.87 2 Anna Fenninger (Austria) 1:18.21 2:36.94 3 Viktoria Rebensburg (Germany) 1:17.90 2:37.14 4 Nadia Fanchini (Italy) 1:18.72 2:37.25 5 Mikaela Shiffrin (U.S.) 1:18.58 2:37.37 6 Maria Pietilae-Holmner (Sweden) 1:18.37 2:37.82 7 Jessica Lindell-Vikarby (Sweden) 1:19.62 2:38.02 8 Anemone Marmottan (France) 1:18.79 2:38.48 9 Lara Gut (Switzerland) 1:18.10 2:38.64 10 Dominique Gisin (Switzerland) 1:19.59 2:39.58 11 Elisabeth Goergl (Austria) 1:19.80 2:39.64 12 Michaela Kirchgasser (Austria) 1:19.42 2:39.81 13 Frida Hansdotter (Sweden) 1:19.34 2:39.85 =14 Anne-Sophie Barthet (France) 1:19.17 2:39.88 =14 Tanja Poutiainen (Finland) 1:19.76 2:39.88 16 Francesca Marsaglia (Italy) 1:18.29 2:39.92 17 Nina Loeseth (Norway) 1:19.18 2:39.96 18 Kajsa Kling (Sweden) 1:19.83 2:40.30 19 Kathrin Zettel (Austria) 1:18.73 2:40.33 20 Katarina Lavtar (Slovenia) 1:19.42 2:40.64 21 Erin Mielzynski (Canada) 1:19.44 2:40.69 22 Adeline Baud (France) 1:19.42 2:40.91 23 Lotte Smiseth Sejersted (Norway) 1:18.96 2:41.45 24 Petra Vlhova (Slovakia) 1:19.83 2:41.69 25 Barbara Wirth (Germany) 1:20.38 2:41.73 26 Fabienne Suter (Switzerland) 1:19.99 2:42.06 27 Mona Loeseth (Norway) 1:20.62 2:42.12 28 Nevena Ignjatovic (Serbia) 1:20.32 2:42.46 29 Resi Stiegler (U.S.) 1:21.38 2:44.07 30 Megan Mcjames (U.S.) 1:21.60 2:44.37 31 Ilka Stuhec (Slovenia) 1:21.82 2:44.85 32 Maryna Gasienica-Daniel (Poland) 1:22.32 2:45.50 33 Karolina Chrapek (Poland) 1:21.92 2:45.81 34 Edit Miklos (Hungary) 1:22.19 2:46.59 35 Andrea Komsic (Croatia) 1:22.37 2:46.61 36 Maria Kirkova (Bulgaria) 1:23.48 2:47.59 37 Zana Novakovic (Bosnia And 1:23.24 2:47.78 Herzegovina) 38 Barbara Kantorova (Slovakia) 1:23.09 2:47.81 39 Macarena Simari Birkner (Argentina) 1:23.11 2:47.85 40 Lavinia Chrystal (Australia) 1:23.39 2:48.57 41 Greta Small (Australia) 1:24.44 2:49.66 42 Noelle Barahona (Chile) 1:24.84 2:49.86 43 Bogdana Matsotska (Ukraine) 1:25.28 2:50.53 44 Maria Shkanova (Belarus) 1:23.79 2:50.58 45 Barbora Lukacova (Slovakia) 1:25.07 2:50.66 46 Helga Maria Vilhjalmsdottir (Iceland) 1:25.52 2:51.91 47 Salome Bancora (Argentina) 1:26.16 2:52.04 48 Anna Berecz (Hungary) 1:27.09 2:54.05 49 Nino Tsiklauri (Georgia) 1:28.07 2:55.34 50 Emily Bamford (Australia) 1:27.23 2:55.80 51 Ania Monica Caill (Romania) 1:28.73 2:57.26 52 Erla Asgeirsdottir (Iceland) 1:31.51 3:01.66 53 So-Hui Gim (Korea) 1:30.36 3:01.83 54 Maya Harrisson (Brazil) 1:31.55 3:01.86 55 Alessia Afi Dipol (Togo) 1:31.14 3:02.80 56 Jasmine Campbell (Virgin Isl, U.S.) 1:33.00 3:05.05 57 Ornella Oettl Reyes (Peru) 1:33.45 3:06.32 58 Sophia Ralli (Greece) 1:32.84 3:06.47 59 Camille Dias (Portugal) 1:34.93 3:07.63 60 Suela Mehilli (Albania) 1:34.36 3:07.91 61 Triin Tobi (Estonia) 1:34.52 3:09.17 62 Kenza Tazi (Morocco) 1:34.52 3:09.79 63 Tugba Kocaaga (Turkey) 1:33.76 3:09.80 64 Kseniya Grigoreva (Uzbekistan) 1:36.98 3:11.54 65 Elise Pellegrin (Malta) 1:36.27 3:13.12 66 Lina Xia (China) 1:38.59 3:15.62 67 Vanessa Vanakorn (Thailand) 1:42.11 3:26.97 Denise Karbon (Italy) DNF DNF Ragnhild Mowinckel (Norway) DNF DNF Maria Bedareva (Russia) DNF DNF Marusa Ferk (Slovenia) DNF DNF Sofija Novoselic (Croatia) DNF DNF Agnese Aboltina (Latvia) DNF DNF Ieva Januskeviciute (Lithuania) DNF DNF DNF - Denotes did not finish = - Denotes two or more participants share the same result (Compiled by Anand Basu)