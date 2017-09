Olympics-Alpine skiing-Women's super combined overall result

Feb 10 (Reuters) - Women's Alpine skiing super combined overall result at the Sochi Winter Olympics on Monday. Rank Name Total Time 1 Maria Hoefl-Riesch (Germany) 2:34.62 2 Nicole Hosp (Austria) 2:35.02 3 Julia Mancuso (U.S.) 2:35.15 4 Tina Maze (Slovenia) 2:35.25 5 Dominique Gisin (Switzerland) 2:36.12 6 Ragnhild Mowinckel (Norway) 2:36.15 7 Michaela Kirchgasser (Austria) 2:36.41 8 Anna Fenninger (Austria) 2:36.44 9 Sarka Strachova (Czech Republic) 2:36.61 10 Marusa Ferk (Slovenia) 2:36.89 11 Federica Brignone (Italy) 2:37.62 12 Denise Feierabend (Switzerland) 2:37.71 13 Sara Hector (Sweden) 2:37.85 14 Elena Yakovishina (Russia) 2:38.88 15 Greta Small (Australia) 2:40.30 16 Edit Miklos (Hungary) 2:41.61 17 Karolina Chrapek (Poland) 2:41.80 18 Mireia Gutierrez (Andorra) 2:42.30 19 Klara Krizova (Czech Republic) 2:42.40 20 Macarena Simari (Argentina) 2:43.93 Birkner 21 Anna Berecz (Hungary) 2:48.69 22 Ania Monica Caill (Romania) 2:53.95 Daniela Merighetti (Italy) DNS Chemmy Alcott (Britain) DNS Elena Fanchini (Italy) DNS Francesca Marsaglia (Italy) DNF Lotte Smiseth (Norway) DNF Sejersted Lara Gut (Switzerland) DNF Elisabeth Goergl (Austria) DNF Marie-Michele Gagnon (Canada) DNF Jana Gantnerova (Slovakia) DNF Leanne Smith (U.S.) DNF Ilka Stuhec (Slovenia) DNF Kristina Saalova (Slovakia) DNF DNF - Denotes Did Not Finish (Compiled by Anand Basu)