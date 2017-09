Olympics-Alpine skiing-Women's super-G result

Feb 15 (Reuters) - Women's Alpine skiing super-G result at the Sochi Winter Olympics on Saturday. Rank Name Time 1 Anna Fenninger (Austria) 1 minute 25.52 secs 2 Maria Hoefl-Riesch (Germany) 1:26.07 3 Nicole Hosp (Austria) 1:26.18 4 Lara Gut (Switzerland) 1:26.25 5 Tina Maze (Slovenia) 1:26.28 6 Fraenzi Aufdenblatten 1:26.79 (Switzerland) 7 Fabienne Suter (Switzerland) 1:26.89 8 Julia Mancuso (U.S.) 1:27.04 9 Viktoria Rebensburg (Germany) 1:27.08 10 Nadia Fanchini (Italy) 1:27.20 =11 Regina Sterz (Austria) 1:27.52 =11 Verena Stuffer (Italy) 1:27.52 13 Ilka Stuhec (Slovenia) 1:27.69 14 Lotte Smiseth Sejersted (Norway) 1:27.80 15 Edit Miklos (Hungary) 1:27.87 16 Marusa Ferk (Slovenia) 1:28.19 17 Klara Krizova (Czech Republic) 1:28.30 18 Leanne Smith (U.S.) 1:28.38 19 Ragnhild Mowinckel (Norway) 1:28.53 20 Marie-Pier Prefontaine (Canada) 1:28.67 21 Sara Hector (Sweden) 1:28.71 22 Barbara Kantorova (Slovakia) 1:28.91 23 Chemmy Alcott (Britain) 1:29.14 24 Elena Yakovishina (Russia) 1:29.38 25 Katerina Paulathova (Czech 1:30.17 Republic) 26 Macarena Simari Birkner 1:31.10 (Argentina) 27 Bogdana Matsotska (Ukraine) 1:31.58 28 Anna Berecz (Hungary) 1:33.07 29 Helga Maria Vilhjalmsdottir 1:33.42 (Iceland) 30 Ania Monica Caill (Romania) 1:33.73 31 Agnese Aboltina (Latvia) 1:36.10 Tina Weirather (Liechtenstein) DNS Carolina Ruiz Castillo (Spain) DNF Daniela Merighetti (Italy) DNF Jessica Lindell-Vikarby (Sweden) DNF Marie-Michele Gagnon (Canada) DNF Marie Marchand-Arvier (France) DNF Laurenne Ross (U.S.) DNF Kajsa Kling (Sweden) DNF Dominique Gisin (Switzerland) DNF Elisabeth Goergl (Austria) DNF Larisa Yurkiw (Canada) DNF Francesca Marsaglia (Italy) DNF Stacey Cook (U.S.) DNF Maria Bedareva (Russia) DNF Karolina Chrapek (Poland) DNF Greta Small (Australia) DNF Maryna Gasienica-Daniel (Poland) DNF Maria Shkanova (Belarus) DNF Kristina Saalova (Slovakia) DNF DNF - Denotes did not finish DNS - Denotes did not start = - Denotes two or more participants share the same result (Compiled by Subhranshu Sahu)