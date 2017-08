Olympics-Archery-Men's team ranking round results

Aug 5 (Gracenote) - Olympic archery men's team ranking round result in Rio de Janeiro on Friday. 1. Korea Kim Woo-Jin/Ku Bon-Chan/Lee Seung-Yun 2057 points 2. U.S. Brady Ellison/Zach Garrett/Jake Kaminski 2024 3. Italy Mauro Nespoli/David Pasqualucci/Marco Galiazzo 2007 4. Australia Alec Potts/Ryan Tyack/Taylor Worth 2005 5. France Jean-Charles Valladont/Pierre Plihon/Lucas Daniel 2003 6. China Gu Xuesong/Wang Dapeng/Xing Yu 1997 7. Taiwan Kao Hao-Wen/Wei Chun-Heng/Yu Guan-Lin 1995 8. Spain Miguel Alvarino Garcia/Antonio Fernandez/Juan Ignacio Rodriguez 1986 9. Netherlands Sjef van den Berg/Rick Van Der Ven/Mitch Dielemans 1981 10. Indonesia Riau Ega Agatha/Hendra Purnama/Hanif Wijaya 1962 11. Brazil Marcus D'Almeida/Bernardo Oliveira/Daniel Rezende Xavier 1948 12. Malaysia Khairul Anuar Mohamad/Haziq Kamaruddin/Muhammad Akmal Nor Hasrin 1945