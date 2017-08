Olympics-Archery-Men's individual last 32 results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic archery men's individual last 32 results in Rio de Janeiro on Tuesday. 1. Brady Ellison (U.S.) 6 points 2. Jake Kaminski (U.S.) 2 1. Taylor Worth (Australia) 6 2. Elias Malave (Venezuela) 4 1. Sjef van den Berg (Netherlands) 7 2. Mete Gazoz (Turkey) 3 1. Ricardo Soto (Chile) 7 2. Bernardo Oliveira (Brazil) 1 1. Lee Seung-Yun (Korea) 7 2. Miguel Alvarino Garcia (Spain) 1 1. Atanu Das (India) 6 2. Adrian Puentes (Cuba) 4 1. Jean-Charles Valladont (France) 6 2. Viktor Ruban (Ukraine) 0 1. Witthaya Thamwong (Thailand) 6 2. Wei Chun-Heng (Taiwan) 5 1. Mauro Nespoli (Italy) 6 2. Sultan Duzelbayev (Kazakhstan) 0 1. Riau Ega Agatha (Indonesia) 6 2. Kim Woo-Jin (Korea) 2