Olympics-Archery-Women's individual last 64 results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic archery women's individual last 64 results in Rio de Janeiro on Monday. 1. Ane Marcelle Dos Santos (Brazil) 7 points 2. Saori Nagamine (Japan) 3 1. Alice Ingley (Australia) 7 2. Lucilla Boari (Italy) 1 1. Wu Jiaxin (China) 7 2. Yuki Hayashi (Japan) 1 1. Alexandra Mirca (Moldova) 6 2. Aida Roman (Mexico) 4 1. Alexandra Longova (Slovakia) 7 2. Laxmirani Majhi (India) 1 1. Qi Yuhong (China) 7 2. Marina Gobbi (Brazil) 1 1. San Yu Htwe (Myanmar) 7 2. Taru Kuoppa (Finland) 3 1. Mackenzie Brown (U.S.) 6 2. Claudia Mandia (Italy) 4 1. Veronika Marchenko (Ukraine) 6 2. Laura Nurmsalu (Estonia) 0 1. Ki Bo Bae (Korea) 7 2. Shehzana Anwar (Kenya) 1