Olympics-Archery-Women's individual last 16 results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic archery women's individual last 16 results in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Chang Hye-Jin (Korea) 6 points 2. Kang Un Ju (DPR Korea) 2 1. Naomi Folkard (Britain) 6 2. Ane Marcelle Dos Santos (Brazil) 2 1. Wu Jiaxin (China) 6 2. Qi Yuhong (China) 5 1. Ki Bo Bae (Korea) 6 2. San Yu Htwe (Myanmar) 0 1. Tan Ya-Ting (Taiwan) 6 2. Deepika Kumari (India) 0 1. Lisa Unruh (Germany) 6 2. Cao Hui (China) 2 1. Alejandra Valencia (Mexico) 6 2. Bombayla Devi Laishram (India) 2 1. Choi Mi-Sun (Korea) 7 2. Inna Stepanova (Russia) 3