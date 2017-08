UPDATE 1-Olympics-Athletics-Men's hammer throw qualification results

Aug 17 (Gracenote) - Olympic athletics men's hammer throw qualification results in Rio de Janeiro on Wednesday. Group B 1. Wojciech Nowicki (Poland) 77.64 Q metres 2. Ivan Tsikhan (Belarus) 76.51 Q 3. Dilshod Nazarov (Tajikistan) 76.39 4. Krisztian Pars (Hungary) 75.49 5. Diego Del Real (Mexico) 75.19 6. Serghei Marghiev (Moldova) 74.97 7. David Soederberg (Finland) 74.64 8. Siarhei Kalamoyets (Belarus) 74.29 9. Lukas Melich (Czech Republic) 73.14 10. Conor McCullough (U.S.) 72.88 11. Chris Bennett (Britain) 71.32 12. Mihail Anastasakis (Greece) 71.28 13. Nick Miller (Britain) 70.83 14. Suhrob Khodjaev (Uzbekistan) 70.11 15. Esref Apak (Turkey) 70.08 16. Pejman Ghalenoui (Iran) 69.15 Group A 1. Wagner Domingos (Brazil) 74.17 2. Marcel Lomnicky (Slovakia) 74.16 3. Yevhen Vynohradov (Ukraine) 73.95 4. Ashraf Amjad Al-Saifi (Qatar) 73.47 5. Pavel Bareisha (Belarus) 73.33 6. Roberto Janet (Cuba) 73.23 7. Pawel Fajdek (Poland) 72.00 8. Rudy Winkler (U.S.) 71.89 9. Mark Dry (Britain) 71.03 10. Roberto Sawyers (Costa Rica) 70.08 11. Hassan Mohamed Mahmoud (Egypt) 69.87 12. Javier Cienfuegos (Spain) 69.73 13. Kaveh Mousavi (Iran) 65.03 14. Amanmurat Hommadov (Turkmenistan) 61.99 . Kibwe Johnson (U.S.) NoM . Marco Lingua (Italy) NoM Qualified for Next Round 1. Wojciech Nowicki (Poland) 77.64 metres 2. Ivan Tsikhan (Belarus) 76.51 3. Dilshod Nazarov (Tajikistan) 76.39 4. Krisztian Pars (Hungary) 75.49 5. Diego Del Real (Mexico) 75.19 6. Serghei Marghiev (Moldova) 74.97 7. David Soederberg (Finland) 74.64 8. Siarhei Kalamoyets (Belarus) 74.29 9. Wagner Domingos (Brazil) 74.17 10. Marcel Lomnicky (Slovakia) 74.16 11. Yevhen Vynohradov (Ukraine) 73.95 12. Ashraf Amjad Al-Saifi (Qatar) 73.47