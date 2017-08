Olympics-Athletics-Men's 5000m round 1 results

Aug 17 (Gracenote) - Olympic athletics men's 5000m round 1 results in Rio de Janeiro on Wednesday. Heat 2 1. Paul Kipkemoi Chelimo (U.S.) 13 minutes 19.54 seconds Q 2. Muktar Edris (Ethiopia) 13:19.65 Q 3. Dejen Gebremeskel (Ethiopia) 13:19.67 Q 4. Birhanu Yemataw Balew (Bahrain) 13:19.83 Q 5. Andrew Butchart (Britain) 13:20.08 Q 6. Mohammed Ahmed (Canada) 13:21.00 7. Elroy Gelant (South Africa) 13:22.00 8. Abrar Osman (Eritrea) 13:22.56 9. Brett Robinson (Australia) 13:22.81 10. David Torrence (Peru) 13:23.20 11. Phillip Kipyeko (Uganda) 13:24.66 12. Isiah Kiplangat Koech (Kenya) 13:25.15 13. Patrick Tiernan (Australia) 13:28.48 14. Florian Orth (Germany) 13:28.88 15. Hiskel Tewelde (Eritrea) 13:30.23 16. Suguru Osako (Japan) 13:31.45 17. Adel Mechaal (Spain) 13:34.42 18. Soufiyan Bouqantar (Morocco) 13:56.55 19. Ali Kaya (Turkey) 14:05.34 20. Tom Farrell (Britain) 14:11.65 21. Tariq Ahmed Al-Amri (Saudi Arabia) 14:26.90 22. Antonio Abadia (Spain) 14:33.20 23. Kefasi Chitsala (Malawi) 14:52.89 24. San Naing (Myanmar) 15:51.05 25. Romario Martins Leitao (Sao Tome and Principe) 15:53.32 . Zouhair Aouad (Bahrain) DNF Heat 1 1. Hagos Gebrhiwet (Ethiopia) 13:24.65 Q 2. Albert Rop (Bahrain) 13:24.95 Q 3. Mohamed Farah (Britain) 13:25.25 Q 4. Joshua Cheptegei (Uganda) 13:25.70 Q 5. Bernard Lagat (U.S.) 13:26.02 Q 6. Caleb Mwangangi Ndiku (Kenya) 13:26.63 7. Hayle Ibrahimov (Azerbaijan) 13:27.11 8. Aron Kifle (Eritrea) 13:29.45 9. Illias Fifa (Spain) 13:30.23 10. Kemoy Campbell (Jamaica) 13:30.32 11. Jacob Kiplimo (Uganda) 13:30.40 12. Charles Muneria (Kenya) 13:30.95 13. Hassan Mead (U.S.) 13:34.27 14. Younes Essalhi (Morocco) 13:41.41 15. Namakwe Nkhasi (Lesotho) 13:41.92 16. Bashir Abdi (Belgium) 13:42.83 17. Olivier Irabaruta (Burundi) 13:44.08 18. Sam McEntee (Australia) 13:50.55 19. Lucas Bruchet (Canada) 14:02.02 20. Richard Ringer (Germany) 14:05.01 21. Moukheld Al-Outaibi (Saudi Arabia) 14:18.48 22. Kota Murayama (Japan) 14:26.72 23. Hari Kumar Rimal (Nepal) 14:54.42 24. Mohamed Mohamed (Somalia) 14:57.84 25. Rosefelo Siosi (Solomon Islands) 15:47.76 Qualified for Next Round 1. Paul Kipkemoi Chelimo (U.S.) 13 minutes 19.54 seconds 2. Muktar Edris (Ethiopia) 13:19.65 3. Dejen Gebremeskel (Ethiopia) 13:19.67 4. Birhanu Yemataw Balew (Bahrain) 13:19.83 5. Andrew Butchart (Britain) 13:20.08 6. Mohammed Ahmed (Canada) 13:21.00 7. Elroy Gelant (South Africa) 13:22.00 8. Abrar Osman (Eritrea) 13:22.56 9. Brett Robinson (Australia) 13:22.81 10. David Torrence (Peru) 13:23.20 11. Hagos Gebrhiwet (Ethiopia) 13:24.65 13. Albert Rop (Bahrain) 13:24.95 15. Mohamed Farah (Britain) 13:25.25 16. Joshua Cheptegei (Uganda) 13:25.70 17. Bernard Lagat (U.S.) 13:26.02