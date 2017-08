UPDATE 1-Olympics-Athletics-Men's 3000m steeplechase final results

Aug 17 (Gracenote) - Olympic athletics men's 3000m steeplechase final result in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Conseslus Kipruto (Kenya) 8 minutes 3.28 seconds OR 2. Evan Jager (U.S.) 8:04.28 3. Mahiedine Mekhissi-Benabbad (France) 8:11.52 4. Soufiane Elbakkali (Morocco) 8:14.35 5. Yoann Kowal (France) 8:16.75 6. Brimin Kipruto (Kenya) 8:18.79 7. Hillary Bor (U.S.) 8:22.74 8. Donald Cabral (U.S.) 8:25.81 9. Altobeli da Silva (Brazil) 8:26.30 10. Matthew Hughes (Canada) 8:36.83 11. Yemane Haileselassie (Eritrea) 8:40.68 . Jacob Araptany (Uganda) DNF . Hamid Ezzine (Morocco) DNF . Amor Ben Yahia (Tunisia) DSQ . Ezekiel Kemboi (Kenya) DSQ