Olympics-Athletics-Men's shot put qualification results

Aug 18 (Gracenote) - Olympic athletics men's shot put qualification results in Rio de Janeiro on Thursday. Group B 1. Ryan Crouser (U.S.) 21.59 Q metres 2. Tomas Walsh (New Zealand) 21.03 Q 3. Darlan Romani (Brazil) 20.94 Q 4. Konrad Bukowiecki (Poland) 20.71 Q 5. Damien Birkinhead (Australia) 20.50 6. David Storl (Germany) 20.47 7. O'Dayne Richards (Jamaica) 20.40 8. Asmir Kolasinac (Serbia) 20.16 9. Carlos Tobalina (Spain) 19.98 10. Michal Haratyk (Poland) 19.97 11. Filip Mihaljevic (Croatia) 19.69 12. Mesud Pezer (Bosnia and Herzegovina) 19.55 13. Georgi Ivanov (Bulgaria) 19.49 14. Tsanko Arnaudov (Portugal) 18.88 15. Benik Abramyan (Georgia) 18.72 16. Ivan Emilianov (Moldova) 17.83 17. Eldred Henry (British Virgin Islands) 17.07 Group A 1. Jacko Gill (New Zealand) 20.80 Q 2. Joe Kovacs (U.S.) 20.73 Q 3. Tomasz Majewski (Poland) 20.56 4. Stipe Zunic (Croatia) 20.52 5. Franck Elemba Owaka (Congo) 20.45 6. Andrei Gag (Romania) 20.40 7. Borja Vivas (Spain) 20.25 8. Tim Nedow (Canada) 20.00 9. German Lauro (Argentina) 19.89 10. Tomas Stanek (Czech Republic) 19.76 11. Tobias Dahm (Germany) 19.62 12. Darrell Hill (U.S.) 19.56 13. Hamza Alic (Bosnia and Herzegovina) 19.48 14. Nicholas Scarvelis (Greece) 19.37 15. Stephen Mozia (Nigeria) 18.98 16. Kemal Mesic (Bosnia and Herzegovina) 18.84 17. Ivan Ivanov (Kazakhstan) 17.38 Qualified for Next Round 1. Ryan Crouser (U.S.) 21.59 metres 2. Tomas Walsh (New Zealand) 21.03 3. Darlan Romani (Brazil) 20.94 4. Jacko Gill (New Zealand) 20.80 5. Joe Kovacs (U.S.) 20.73 6. Konrad Bukowiecki (Poland) 20.71 7. Tomasz Majewski (Poland) 20.56 8. Stipe Zunic (Croatia) 20.52 9. Damien Birkinhead (Australia) 20.50 10. David Storl (Germany) 20.47 11. Franck Elemba Owaka (Congo) 20.45 12. O'Dayne Richards (Jamaica) 20.40