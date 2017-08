Olympics-Athletics-Men's 4 x 100m relay round 1 results

Aug 18 (Gracenote) - Olympic athletics men's 4 x 100m relay round 1 results in Rio de Janeiro on Thursday. Heat 2 1. Japan (Japan) Ryota Yamagata/Shota Iizuka/Yoshihide Kiryu/Aska Cambridge 37.68 seconds Q 2. Jamaica (Jamaica) Jevaughn Minzie/Asafa Powell/Nickel Ashmeade/Kemar Bailey-Cole 37.94 Q 3. Trinidad & Tobago (Trinidad and Tobago) Keston Bledman/Rondel Sorrillo/Emmanuel Callender/Richard Thompson 37.96 Q 4. Britain (Britain) Richard Kilty/Harry Aikines-Aryeetey/James Ellington/Chijindu Ujah 38.06 5. Brazil (Brazil) Ricardo De Souza/Vitor Hugo Dos Santos/Bruno De Barros/Jorge Henrique Vides 38.19 6. Germany (Germany) Julian Reus/Sven Knipphals/Robert Hering/Lucas Jakubczyk 38.26 7. Cuba (Cuba) Cesar Ruiz/Roberto Skyers/Reynier Mena/Yaniel Carrero 38.47 8. Netherlands (Netherlands) Solomon Bockarie/Hensley Paulina/Liemarvin Bonevacia/Giovanni Codrington 38.53 Heat 1 1. U.S. (U.S.) Mike Rodgers/Christian Coleman/Tyson Gay/Jarrion Lawson 37.65 Q 2. China (China) Tang Xingqiang/Xie Zhenye/Su Bingtian/Zhang Peimeng 37.82 Q 3. Canada (Canada) Akeem Haynes/Aaron Brown/Brendon Rodney/Mobolade Ajomale 37.89 Q 4. Turkey (Turkey) Izzet Safer/Jak Ali Harvey/Emre Zafer Barnes/Ramil Guliyev 38.30 5. France (France) Marvin Rene/Stuart Dutamby/Mickael-Meba Zeze/Jimmy Vicaut 38.35 6. Antigua and Barbuda (Antigua and Barbuda) Chevaughn Walsh/Cejhae Greene/Jared Jarvis/Tahir Walsh 38.44 7. St. Kitts & Nevis (St. Kitts and Nevis) Jason Rogers/Kim Collins/Allistar Clarke/Antoine Adams 39.81 . Dominican Republic (Dominican Republic) Mayobanex De Oleo/Yoandry Andujar/Stanly Del Carmen/Yancarlos Martinez DSQ Qualified for Next Round 1. U.S. Mike Rodgers/Christian Coleman/Tyson Gay/Jarrion Lawson 37.65 seconds 2. Japan Ryota Yamagata/Shota Iizuka/Yoshihide Kiryu/Aska Cambridge 37.68 3. China Tang Xingqiang/Xie Zhenye/Su Bingtian/Zhang Peimeng 37.82 4. Canada Akeem Haynes/Aaron Brown/Brendon Rodney/Mobolade Ajomale 37.89 5. Jamaica Jevaughn Minzie/Asafa Powell/Nickel Ashmeade/Kemar Bailey-Cole 37.94 6. Trinidad & Tobago Keston Bledman/Rondel Sorrillo/Emmanuel Callender/Richard Thompson 37.96 7. Britain Richard Kilty/Harry Aikines-Aryeetey/James Ellington/Chijindu Ujah 38.06 8. Brazil Ricardo De Souza/Vitor Hugo Dos Santos/Bruno De Barros/Jorge Henrique Vides 38.19