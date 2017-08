Aug 18 (Gracenote) - Olympic athletics men's 400m hurdles final result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Kerron Clement (U.S.) 47.73 seconds 2. Boniface Mucheru (Kenya) 47.78 3. Yasmani Copello (Turkey) 47.92 4. Thomas Barr (Ireland) 47.97 5. Annsert Whyte (Jamaica) 48.07 6. Rasmus Maegi (Estonia) 48.40 7. Haron Koech (Kenya) 49.09 . Javier Culson (Puerto Rico) DSQ