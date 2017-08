UPDATE 5-Olympics-Athletics-Men's 50km walk results

Aug 19 (Gracenote) - Olympic athletics men's 50km walk result in Rio de Janeiro on Friday. 1. Matej Toth (Slovakia) 3 hours 40 minutes 58 seconds 2. Jared Tallent (Australia) 3:41:16 3. Hirooki Arai (Japan) 3:41:24 4. Evan Dunfee (Canada) 3:41:38 5. Yu Wei (China) 3:43:00 6. Robert Heffernan (Ireland) 3:43:55 7. Havard Haukenes (Norway) 3:46:33 8. Yohann Diniz (France) 3:46:43 9. Caio Bonfim (Brazil) 3:47:02 10. Chris Erickson (Australia) 3:48:40 11. Wang Zhendong (China) 3:48:50 12. Quentin Rew (New Zealand) 3:49:32 13. Horacio Nava (Mexico) 3:50:53 14. Takayuki Tanii (Japan) 3:51:00 15. Adrian Blocki (Poland) 3:51:31 16. Omar Zepeda (Mexico) 3:51:35 17. Jorge Armando Ruiz (Colombia) 3:51:42 18. Serhiy Budza (Ukraine) 3:53:22 19. Brendan Boyce (Ireland) 3:53:59 20. Jesus Angel Garcia (Spain) 3:54:29 21. Marco De Luca (Italy) 3:54:40 22. Rafal Augustyn (Poland) 3:55:01 23. Jarkko Kinnunen (Finland) 3:55:43 24. Rafal Fedaczynski (Poland) 3:55:51 25. Jose Leyver (Mexico) 3:56:07 26. Dusan Majdan (Slovakia) 3:58:25 27. Koichiro Morioka (Japan) 3:58:59 28. Alexandros Papamihail (Greece) 3:59:21 29. Jonathan Riekmann (Brazil) 4:01:52 30. Ronald Quispe (Bolivia) 4:02:00 31. Narcis Stefan Mihaila (Romania) 4:02:46 32. Pedro Isidro (Portugal) 4:03:42 33. Tadas Suskevicius (Lithuania) 4:04:10 34. Rolando Saquipay (Ecuador) 4:07:29 35. Sandeep Kumar (India) 4:07:55 36. Miguel Carvalho (Portugal) 4:08:16 37. Arnis Rumbenieks (Latvia) 4:08:28 38. Marc Mundell (South Africa) 4:11:03 39. Ivan Banzeruk (Ukraine) 4:11:51 40. Brendon Reading (Australia) 4:13:02 41. Mario Alfonso Bran (Guatemala) 4:15:14 42. Vladimir Savanovic (Serbia) 4:15:53 43. John Nunn (U.S.) 4:16:12 44. Bence Venyercsan (Hungary) 4:19:15 45. Claudio Villanueva (Ecuador) 4:19:33 46. Nenad Filipovic (Serbia) 4:25:41 47. Han Yucheng (China) 4:32:35 48. Pavel Chihuan (Peru) 4:32:37 49. Predrag Filipovic (Serbia) 4:39:48 . Kim Hyunsub (Korea) DNF . Ivan Trotski (Belarus) DNF . Ihor Hlavan (Ukraine) DNF . Miguel Angel Lopez (Spain) DNF . Carl Dohmann (Germany) DNF . Hagen Pohle (Germany) DNF . Matteo Giupponi (Italy) DNF . Mathieu Bilodeau (Canada) DNF . Artur Mastianica (Lithuania) DNF . Jose Leonardo Montana (Colombia) DNF . Alex Wright (Ireland) DNF . Jose Ignacio Diaz (Spain) DNF . Marius Cocioran (Romania) DNF . Sandor Racz (Hungary) DNF . Luis Henry Campos (Peru) DNF . Mario Dos Santos (Brazil) DNF . Veli-Matti Partanen (Finland) DNF . Yerenman Salazar (Venezuela) DNF . Joao Vieira (Portugal) DNF . Edward Araya (Chile) DSQ . Teodorico Caporaso (Italy) DSQ . Andres Chocho (Ecuador) DSQ . Lukas Gdula (Czech Republic) DSQ . Dominic King (Britain) DSQ . Luis Lopez (El Salvador) DSQ . Aleksi Ojala (Finland) DSQ . Park Chil-Sung (Korea) DSQ . Jaime Quiyuch (Guatemala) DSQ . James Rendon (Colombia) DSQ . Miklos Srp (Hungary) DSQ . Martin Tistan (Slovakia) DSQ