Olympics-Athletics-Men's 4 x 100m relay final results

Aug 19 (Gracenote) - Olympic athletics men's 4 x 100m relay final result in Rio de Janeiro on Friday. 1. Jamaica (Jamaica) Asafa Powell/Yohan Blake/Nickel Ashmeade/Usain Bolt 37.27 seconds 2. Japan (Japan) Ryota Yamagata/Shota Iizuka/Yoshihide Kiryu/Aska Cambridge 37.60 3. Canada (Canada) Akeem Haynes/Aaron Brown/Brendon Rodney/Andre De Grasse 37.64 4. China (China) Tang Xingqiang/Xie Zhenye/Su Bingtian/Zhang Peimeng 37.90 5. Britain (Britain) Richard Kilty/Harry Aikines-Aryeetey/James Ellington/Adam Gemili 37.98 6. Brazil (Brazil) Ricardo De Souza/Vitor Hugo Dos Santos/Bruno De Barros/Jorge Henrique Vides 38.41 . Trinidad & Tobago (Trinidad and Tobago) Keston Bledman/Rondel Sorrillo/Emmanuel Callender/Richard Thompson DSQ . U.S. (U.S.) Mike Rodgers/Justin Gatlin/Tyson Gay/Trayvon Bromell DSQ