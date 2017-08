Olympics-Athletics-Men's 1500m final results

Aug 20 (Gracenote) - Olympic athletics men's 1500m final result in Rio de Janeiro on Saturday. 1. Matthew Centrowitz (U.S.) 3 minutes 50.00 seconds 2. Taoufik Makhloufi (Algeria) 3:50.11 3. Nicholas Willis (New Zealand) 3:50.24 4. Ayanleh Souleiman (Djibouti) 3:50.29 5. Abdalaati Iguider (Morocco) 3:50.58 6. Asbel Kiprop (Kenya) 3:50.87 7. David Bustos (Spain) 3:51.06 8. Benjamin Blankenship (U.S.) 3:51.09 9. Ryan Gregson (Australia) 3:51.39 10. Nathan Brannen (Canada) 3:51.45 11. Ronald Musagala (Uganda) 3:51.68 12. Charlie Grice (Britain) 3:51.73 13. Ronald Kwemoi (Kenya) 3:56.76