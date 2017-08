UPDATE 2-Olympics-Athletics-Men's 5000m final results

Aug 20 (Gracenote) - Olympic athletics men's 5000m final result in Rio de Janeiro on Saturday. 1. Mohamed Farah (Britain) 13 minutes 3.30 seconds 2. Paul Kipkemoi Chelimo (U.S.) 13:03.90 3. Hagos Gebrhiwet (Ethiopia) 13:04.35 4. Mohammed Ahmed (Canada) 13:05.94 5. Bernard Lagat (U.S.) 13:06.78 6. Andrew Butchart (Britain) 13:08.61 7. Albert Rop (Bahrain) 13:08.79 8. Joshua Cheptegei (Uganda) 13:09.17 9. Birhanu Yemataw Balew (Bahrain) 13:09.26 10. Abrar Osman (Eritrea) 13:09.56 11. Hassan Mead (U.S.) 13:09.81 12. Dejen Gebremeskel (Ethiopia) 13:15.91 13. Elroy Gelant (South Africa) 13:17.47 14. Brett Robinson (Australia) 13:32.30 15. David Torrence (Peru) 13:43.12 . Muktar Edris (Ethiopia) DSQ