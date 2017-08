UPDATE 1-Olympics-Athletics-Men's marathon results

Aug 21 (Gracenote) - Olympic athletics men's marathon result in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Eliud Kipchoge (Kenya) 2 hours 8 minutes 44 seconds 2. Feyisa Lilesa (Ethiopia) 2:09:54 3. Galen Rupp (U.S.) 2:10:05 4. Ghirmay Ghebreslassie (Eritrea) 2:11:04 5. Alphonce Simbu (Tanzania) 2:11:15 6. Jared Ward (U.S.) 2:11:30 7. Tadesse Abraham (Switzerland) 2:11:42 8. Solomon Mutai (Uganda) 2:11:49 9. Callum Hawkins (Britain) 2:11:52 10. Eric Gillis (Canada) 2:12:29 11. Abdi Nageeye (Netherlands) 2:13:01 12. Mumin Gala (Djibouti) 2:13:04 13. Lemi Berhanu Hayle (Ethiopia) 2:13:29 14. Stephen Kiprotich (Uganda) 2:13:32 15. Paulo Roberto Paula (Brazil) 2:13:56 16. Satoru Sasaki (Japan) 2:13:57 17. Kaan Kigen OEzbilen (Turkey) 2:14:11 18. Bayron Piedra (Ecuador) 2:14:12 19. Sondre Nordstad Moen (Norway) 2:14:17 20. Oleksandr Sitkovskyy (Ukraine) 2:14:24 21. Amanuel Mesel (Eritrea) 2:14:37 22. Koen Naert (Belgium) 2:14:53 23. Reid Coolsaet (Canada) 2:14:58 24. Lusapho April (South Africa) 2:15:24 25. Thonakal Gopi (India) 2:15:25 26. Kheta Ram (India) 2:15:26 27. Pak Chol (DPR Korea) 2:15:27 28. Evans Kiplagat Barkowet (Azerbaijan) 2:15:31 29. Guojian Dong (China) 2:15:32 30. Ihor Olefirenko (Ukraine) 2:15:36 31. Liam Adams (Australia) 2:16:12 32. Paul Pollock (Ireland) 2:16:24 33. Mebrahtom Keflezighi (U.S.) 2:16:46 34. Anuradha Cooray (Sri Lanka) 2:17:06 35. Abdi Hakin Ulad (Denmark) 2:17:06 36. Suehiro Ishikawa (Japan) 2:17:08 37. Marius Ionescu (Romania) 2:17:27 38. Ruggero Pertile (Italy) 2:17:30 39. Artur Kozlowski (Poland) 2:17:34 40. Nicolas Cuestas (Uruguay) 2:17:44 41. Pardon Ndhlovu (Zimbabwe) 2:17:48 42. Victor Aravena (Chile) 2:17:49 43. Saidi Makula (Tanzania) 2:17:49 44. Florent Caelen (Belgium) 2:17:59 45. Raul Machacuay (Peru) 2:18:00 46. Richer Perez (Cuba) 2:18:05 47. Michael Shelley (Australia) 2:18:06 48. Ihor Russ (Ukraine) 2:18:19 49. Carles Castillejo (Spain) 2:18:34 50. Andres Zamora (Uruguay) 2:18:36 51. Ercan Muslu (Turkey) 2:18:40 52. Cristhian Pacheco (Peru) 2:18:41 53. Mariano Mastromarino (Argentina) 2:18:44 54. Daniel Vargas (Mexico) 2:18:51 55. Philipp Pflieger (Germany) 2:18:56 56. Willem Van Schuerbeeck (Belgium) 2:18:56 57. Stefano La Rosa (Italy) 2:18:57 58. Cuthbert Nyasango (Zimbabwe) 2:18:58 59. Marilson dos Santos (Brazil) 2:19:09 60. Tewelde Estifanos (Eritrea) 2:19:12 61. Roman Fosti (Estonia) 2:19:26 62. Atef Saad (Tunisia) 2:19:50 63. Tiidrek Nurme (Estonia) 2:20:01 64. Kevin Seaward (Ireland) 2:20:06 65. Jesus Espana (Spain) 2:20:08 66. Raul Pacheco (Peru) 2:20:13 67. Carlos Trujillo (Guatemala) 2:20:24 68. Abdelmajid El Hissouf (Morocco) 2:20:29 69. Stsiapan Rahautsou (Belarus) 2:20:34 70. Mynhardt Kauanivi (Namibia) 2:20:45 71. Julian Fluegel (Germany) 2:20:47 72. Daviti Kharazishvili (Georgia) 2:20:47 73. Rachid Kisri (Morocco) 2:21:00 74. Maru Teferi (Israel) 2:21:06 75. Remigijus Kancys (Lithuania) 2:21:10 76. Christian Kreienbuehl (Switzerland) 2:21:13 77. Mohamed Hrezi (Libya) 2:21:17 78. Solonei da Silva (Brazil) 2:22:05 79. Andres Ruiz (Colombia) 2:22:09 80. Jackson Kiprop (Uganda) 2:22:09 81. Scott Westcott (Australia) 2:22:19 82. Guor Maker (South Sudan) 2:22:45 83. Uladzilau Pryamou (Belarus) 2:22:48 84. Nitender Singh Rawat (India) 2:22:52 85. Miguel Angel Almachi (Ecuador) 2:23:00 86. Ilya Tiapkin (Kyrgyzstan) 2:23:19 87. Gabor Jozsa (Hungary) 2:23:22 88. Gerard Giraldo (Colombia) 2:23:48 89. Luis Ariel Molina (Argentina) 2:23:55 90. Yonas Kinde (Refugee Olympic Team) 2:24:08 91. Duo Bujie (China) 2:24:22 92. Ser-Od Bat-Ochir (Mongolia) 2:24:26 93. Jordan Chipangama (Zambia) 2:24:58 94. Hisanori Kitajima (Japan) 2:25:11 95. Lebenya Nkoka (Lesotho) 2:25:13 96. Zhu Renxue (China) 2:25:31 97. Sibusiso Nzima (South Africa) 2:25:33 98. Daniel Estrada (Chile) 2:25:33 99. Ambroise Uwiragiye (Rwanda) 2:25:57 100. Ho Chin-Ping (Taiwan) 2:26:00 101. Mikhail Krasilov (Kazakhstan) 2:26:11 102. David Carver (Mauritius) 2:26:16 103. Mick Clohisey (Ireland) 2:26:34 104. Hakim Saadi (Algeria) 2:26:47 105. Roman Prodius (Moldova) 2:27:01 106. Luis Alberto Orta (Venezuela) 2:27:05 107. Gantulga Dambadarjaa (Mongolia) 2:27:42 108. Enzo Yanez Jhonson (Chile) 2:27:47 109. Gaspar Csere (Hungary) 2:28:03 110. Martin Cuestas (Uruguay) 2:28:10 111. Valdas Dopolskas (Lithuania) 2:28:21 112. Fabiano Joseph (Tanzania) 2:28:31 113. Makorobondo Salukombo (DR Congo) 2:28:54 114. Derek Hawkins (Britain) 2:29:24 115. Celestin Nihorimbere (Burundi) 2:29:38 116. Hristoforos Merousis (Greece) 2:29:39 117. Anton Kosmac (Slovenia) 2:29:48 118. Jose Amado Garcia (Guatemala) 2:30:11 119. Andjelko Risticevic (Serbia) 2:30:17 120. Ricardo Ramos (Mexico) 2:30:20 121. Tasama Moogas (Israel) 2:30:30 122. Ageze Guadie (Israel) 2:30:45 123. Rui Pedro Silva (Portugal) 2:30:52 124. Segundo Jami (Ecuador) 2:31:07 125. Diego Colorado (Colombia) 2:31:20 126. Bekir Karayel (Turkey) 2:31:27 127. Nicolae Soare (Romania) 2:31:53 128. Yared Shegumo (Poland) 2:31:54 129. Mohammad Jaafar Moradi (Iran) 2:31:58 130. Byambajav Tseveenravdan (Mongolia) 2:36:14 131. Son Myeong-Jun (Korea) 2:36:21 132. Michael Kalomiris (Greece) 2:37:03 133. Srisung Boonthung (Thailand) 2:37:46 134. Ricardo Ribas (Portugal) 2:38:29 135. Jorge Castelblanco (Panama) 2:39:25 136. Derlis Ayala (Paraguay) 2:39:40 137. Federico Bruno (Argentina) 2:40:05 138. Shim Jong-Sub (Korea) 2:42:42 139. Hiroshi Neko (Cambodia) 2:45:55 140. Methkal Abu Drais (Jordan) 2:46:18 . Wesley Korir (Kenya) DNF . Stanley Biwott (Kenya) DNF . Isaac Korir (Bahrain) DNF . Tsepo Mathibelle (Lesotho) DNF . Wissem Hosni (Tunisia) DNF . Henryk Szost (Poland) DNF . Lungile Gongqa (South Africa) DNF . El Hadi Laameche (Algeria) DNF . Alemu Bekele (Bahrain) DNF . Abraham Niyonkuru (Burundi) DNF . Wirimanyu Juwawo (Zimbabwe) DNF . Tesfaye Abera (Ethiopia) DNF . Tsegai Tewelde (Britain) DNF . Daniele Meucci (Italy) DNF . Andrey Petrov (Uzbekistan) DNF