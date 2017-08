Olympics-Athletics-Men's 800m round 1 results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic athletics men's 800m round 1 results in Rio de Janeiro on Friday. Heat 7 1. Pierre-Ambroise Bosse (France) 1 minute 48.12 seconds Q 2. Mohammed Aman (Ethiopia) 1:48.33 Q 3. Amine Belferar (Algeria) 1:48.40 Q 4. Daniel Andujar (Spain) 1:48.50 5. Charles Grethen (Luxembourg) 1:48.93 6. Peter Bol (Australia) 1:49.36 7. Francky-Edgard Mbotto (Central African Republic) 1:52.97 . Musaeb Abdulrahman Balla (Qatar) DNS Heat 6 1. Brandon McBride (Canada) 1:45.99 Q 2. Marcin Lewandowski (Poland) 1:46.35 Q 3. Mark English (Ireland) 1:46.40 Q 4. Jeffrey Riseley (Australia) 1:46.93 5. Abubaker Haydar Abdalla (Qatar) 1:47.81 6. Pol Moya (Andorra) 1:48.88 7. Alex Amankwah (Ghana) 1:50.33 . Abdellatif El Guesse (Morocco) DNF Heat 5 1. Taoufik Makhloufi (Algeria) 1:49.17 Q 2. Mostafa Smaili (Morocco) 1:49.29 Q 3. Giordano Benedetti (Italy) 1:49.40 Q 4. Sho Kawamoto (Japan) 1:49.41 5. Jacob Rozani (South Africa) 1:49.79 6. Jozef Repcik (Slovakia) 1:49.95 7. Nijel Amos (Botswana) 1:50.46 8. Kevin Lopez (Spain) 1:53.41 Heat 4 1. Alfred Kipketer (Kenya) 1:46.61 Q 2. Andreas Bube (Denmark) 1:46.67 Q 3. Yassine Hathat (Algeria) 1:46.81 Q 4. Alvaro De Arriba (Spain) 1:46.86 5. Wesley Vasquez (Puerto Rico) 1:46.96 6. Charles Jock (U.S.) 1:47.06 7. Elliot Giles (Britain) 1:47.88 8. Yiech Pur Biel (Refugee Olympic Team) 1:54.67 9. Joshua Ilustre (Guam) 1:58.85 Heat 3 1. David Lekuta Rudisha (Kenya) 1:45.09 Q 2. Reinhardt Van Rensburg (South Africa) 1:45.67 Q 3. Michael Rimmer (Britain) 1:45.99 Q 4. Clayton Murphy (U.S.) 1:46.18 5. Jinson Johnson (India) 1:47.27 6. Anthony Romaniw (Canada) 1:47.59 7. Lutimar Paes (Brazil) 1:48.38 8. Benjamin Enzema (Equatorial Guinea) 1:52.14 9. Alex Beddoes (Cook Islands) 1:52.76 Heat 2 1. Adam Kszczot (Poland) 1:45.83 Q 2. Ferguson Rotich (Kenya) 1:46.00 Q 3. Andres Arroyo (Puerto Rico) 1:46.17 Q 4. Hamada Mohamed (Egypt) 1:46.65 5. Rafith Rodriguez (Colombia) 1:46.65 6. Boitumelo Masilo (Botswana) 1:48.48 7. Luke Mathews (Australia) 1:50.17 8. Brice Etes (Monaco) 1:50.40 Heat 1 1. Ayanleh Souleiman (Djibouti) 1:45.48 Q 2. Amel Tuka (Bosnia and Herzegovina) 1:45.72 Q 3. Boris Berian (U.S.) 1:45.87 Q 4. Kleberson Davide (Brazil) 1:46.14 5. Zan Rudolf (Slovenia) 1:46.93 6. Antoine Gakeme (Burundi) 1:47.46 7. Musa Hajdari (Kosovo) 1:48.41 . Abraham Rotich (Bahrain) DSQ Qualified for Next Round 1. David Lekuta Rudisha (Kenya) 1 minute 45.09 seconds 2. Ayanleh Souleiman (Djibouti) 1:45.48 3. Reinhardt Van Rensburg (South Africa) 1:45.67 4. Amel Tuka (Bosnia and Herzegovina) 1:45.72 5. Adam Kszczot (Poland) 1:45.83 6. Boris Berian (U.S.) 1:45.87 7. Brandon McBride (Canada) 1:45.99 7. Michael Rimmer (Britain) 1:45.99 9. Ferguson Rotich (Kenya) 1:46.00 10. Kleberson Davide (Brazil) 1:46.14 11. Andres Arroyo (Puerto Rico) 1:46.17 12. Clayton Murphy (U.S.) 1:46.18 13. Marcin Lewandowski (Poland) 1:46.35 14. Mark English (Ireland) 1:46.40 15. Alfred Kipketer (Kenya) 1:46.61 16. Hamada Mohamed (Egypt) 1:46.65 18. Andreas Bube (Denmark) 1:46.67 19. Yassine Hathat (Algeria) 1:46.81 30. Pierre-Ambroise Bosse (France) 1:48.12 31. Mohammed Aman (Ethiopia) 1:48.33 33. Amine Belferar (Algeria) 1:48.40 39. Taoufik Makhloufi (Algeria) 1:49.17 40. Mostafa Smaili (Morocco) 1:49.29 42. Giordano Benedetti (Italy) 1:49.40