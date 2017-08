UPDATE 2-Olympics-Athletics-Men's 20km walk results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic athletics men's 20km walk result in Rio de Janeiro on Friday. 1. Wang Zhen (China) 1 hour 19 minutes 14 seconds 2. Cai Zelin (China) 1:19:26 3. Dane Bird-Smith (Australia) 1:19:37 4. Caio Bonfim (Brazil) 1:19:42 5. Christopher Linke (Germany) 1:20:00 6. Tom Bosworth (Britain) 1:20:13 7. Daisuke Matsunaga (Japan) 1:20:22 8. Matteo Giupponi (Italy) 1:20:27 9. Manuel Esteban Soto (Colombia) 1:20:36 10. Evan Dunfee (Canada) 1:20:49 11. Miguel Angel Lopez (Spain) 1:20:58 12. Inaki Gomez (Canada) 1:21:12 13. Manish Singh Rawat (India) 1:21:21 14. Ever Palma (Mexico) 1:21:24 15. Eider Arevalo (Colombia) 1:21:36 16. Ruslan Dmytrenko (Ukraine) 1:21:40 17. Kim Hyunsub (Korea) 1:21:44 18. Hagen Pohle (Germany) 1:21:44 19. Jakub Jelonek (Poland) 1:21:52 20. Alexandros Papamihail (Greece) 1:21:55 21. Isamu Fujisawa (Japan) 1:22:03 22. Alvaro Martin (Spain) 1:22:11 23. Pedro Gomez (Mexico) 1:22:22 24. Richard Vargas (Venezuela) 1:22:23 25. Yerko Araya (Chile) 1:22:23 26. Marius Ziukas (Lithuania) 1:22:27 27. Benjamin Thorne (Canada) 1:22:28 28. Mate Helebrandt (Hungary) 1:22:31 29. Luis Fernando Lopez (Colombia) 1:22:32 30. Ersin Tacir (Turkey) 1:22:53 31. Joao Vieira (Portugal) 1:23:03 32. Anton Kucmin (Slovakia) 1:23:17 33. Rhydian Cowley (Australia) 1:23:30 34. Georgiy Sheiko (Kazakhstan) 1:23:31 35. Ihor Hlavan (Ukraine) 1:23:32 36. Brian Pintado (Ecuador) 1:23:44 37. Hassanine Sebei (Tunisia) 1:23:44 38. Nils Brembach (Germany) 1:23:46 39. Chen Ding (China) 1:23:54 40. Nazar Kovalenko (Ukraine) 1:24:40 41. Paolo Yurivilca (Peru) 1:24:48 42. Eiki Takahashi (Japan) 1:24:59 43. Aliaksandr Liakhovich (Belarus) 1:25:04 44. Lebogang Shange (South Africa) 1:25:07 45. Marco Antonio Rodriguez (Bolivia) 1:25:11 46. Alex Wright (Ireland) 1:25:25 47. Artur Brzozowski (Poland) 1:25:29 48. Erik Tysse (Norway) 1:26:06 49. Kevin Campion (France) 1:26:22 50. Erick Barrondo (Guatemala) 1:27:01 51. Juan Manuel Cano (Argentina) 1:27:27 52. Julio Cesar Salazar (Mexico) 1:27:38 53. Sergio Vieira (Portugal) 1:27:39 54. Hamid Reza Zouravand (Iran) 1:27:45 55. Francisco Arcilla (Spain) 1:27:50 56. Jose Maria Raymundo (Guatemala) 1:29:07 57. Choe Byeong Kwang (Korea) 1:29:08 58. Wayne Snyman (South Africa) 1:29:20 59. Marius Savelskis (Lithuania) 1:29:26 60. Thanh Ngung Nguyen (Vietnam) 1:30:01 61. Byun Youngjun (Korea) 1:30:38 62. Mert Atli (Turkey) 1:31:36 63. Moacir Zimmermann (Brazil) 1:33:58 . Samuel Gathimba (Kenya) DNF . Simon Wachira (Kenya) DNF . Perseus Karlstroem (Sweden) DNF . Dzianis Simanovich (Belarus) DNF . Jose Alessandro Bagio (Brazil) DNF . Mauricio Arteaga (Ecuador) DSQ . Andres Chocho (Ecuador) DSQ . Krishnan Ganapathi (India) DSQ . Lukasz Nowak (Poland) DSQ . Quentin Rew (New Zealand) DSQ . Gurmeet Singh (India) DSQ