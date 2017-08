UPDATE 1-Olympics-Athletics-Men's 10000m results

Aug 13 (Gracenote) - Olympic athletics men's 10000m result in Rio de Janeiro on Saturday. 1. Mohamed Farah (Britain) 27 minutes 5.17 seconds 2. Paul Kipngetich Tanui (Kenya) 27:05.64 3. Tamirat Tola (Ethiopia) 27:06.26 4. Yigrem Demelash (Ethiopia) 27:06.27 5. Galen Rupp (U.S.) 27:08.92 6. Joshua Cheptegei (Uganda) 27:10.06 7. Bedan Karoki Muchiri (Kenya) 27:22.93 8. Zersenay Tadese (Eritrea) 27:23.86 9. Nguse Tesfaldet Amlosom (Eritrea) 27:30.79 10. Abraham Cheroben (Bahrain) 27:31.86 11. Geoffrey Kamworor (Kenya) 27:31.94 12. Zane Robertson (New Zealand) 27:33.67 13. Polat Kemboi Arikan (Turkey) 27:35.50 14. Leonard Korir (U.S.) 27:35.65 15. Abadi Hadis Embaye (Ethiopia) 27:36.34 16. David McNeill (Australia) 27:51.71 17. Suguru Osako (Japan) 27:51.94 18. Stephen Mokoka (South Africa) 27:54.57 19. Shadrack Kipchirchir (U.S.) 27:58.32 20. Bashir Abdi (Belgium) 28:01.49 21. Luis Ostos (Peru) 28:02.03 22. Moses Martin Kurong (Uganda) 28:03.38 23. Timothy Toroitich (Uganda) 28:04.84 24. Goitom Kifle (Eritrea) 28:15.99 25. Andy Vernon (Britain) 28:19.36 26. El Hassan El Abbassi (Bahrain) 28:20.17 27. Olivier Irabaruta (Burundi) 28:32.75 28. Ben St Lawrence (Australia) 28:46.32 29. Yuta Shitara (Japan) 28:55.23 30. Kota Murayama (Japan) 29:02.51 31. Ross Millington (Britain) 29:14.95 32. Mohammed Ahmed (Canada) 29:32.84 . Hassan Chani (Bahrain) DNF . Ali Kaya (Turkey) DNF