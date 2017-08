Olympics-Athletics-Men's 800m semifinal results

Aug 13 (Gracenote) - Olympic athletics men's 800m semifinal results in Rio de Janeiro on Saturday. Semifinal 3 1. David Lekuta Rudisha (Kenya) 1 minute 43.88 seconds Q 2. Clayton Murphy (U.S.) 1:44.30 Q 3. Adam Kszczot (Poland) 1:44.70 4. Ayanleh Souleiman (Djibouti) 1:45.19 5. Mark English (Ireland) 1:45.93 6. Giordano Benedetti (Italy) 1:46.41 7. Amine Belferar (Algeria) 1:46.55 8. Hamada Mohamed (Egypt) 1:48.17 Semifinal 2 1. Alfred Kipketer (Kenya) 1:44.38 Q 2. Boris Berian (U.S.) 1:44.56 Q 3. Yassine Hathat (Algeria) 1:44.81 4. Amel Tuka (Bosnia and Herzegovina) 1:45.24 5. Reinhardt Van Rensburg (South Africa) 1:45.33 6. Brandon McBride (Canada) 1:45.41 7. Andreas Bube (Denmark) 1:45.87 8. Mohammed Aman (Ethiopia) 1:46.14 Semifinal 1 1. Pierre-Ambroise Bosse (France) 1:43.85 Q 2. Taoufik Makhloufi (Algeria) 1:43.85 Q 3. Marcin Lewandowski (Poland) 1:44.56 4. Ferguson Rotich (Kenya) 1:44.65 5. Mostafa Smaili (Morocco) 1:45.78 6. Kleberson Davide (Brazil) 1:46.19 7. Andres Arroyo (Puerto Rico) 1:46.74 8. Michael Rimmer (Britain) 1:46.80 Qualified for Next Round 1. Pierre-Ambroise Bosse (France) 1 minute 43.85 seconds 2. Taoufik Makhloufi (Algeria) 1:43.85 3. David Lekuta Rudisha (Kenya) 1:43.88 4. Clayton Murphy (U.S.) 1:44.30 5. Alfred Kipketer (Kenya) 1:44.38 6. Boris Berian (U.S.) 1:44.56 6. Marcin Lewandowski (Poland) 1:44.56 8. Ferguson Rotich (Kenya) 1:44.65