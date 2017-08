Aug 14 (Gracenote) - Olympic athletics men's 100m final result in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Usain Bolt (Jamaica) 9.81 seconds 2. Justin Gatlin (U.S.) 9.89 3. Andre De Grasse (Canada) 9.91 4. Yohan Blake (Jamaica) 9.93 5. Akani Simbine (South Africa) 9.94 6. Ben Youssef Meite (Ivory Coast) 9.96 7. Jimmy Vicaut (France) 10.04 8. Trayvon Bromell (U.S.) 10.06