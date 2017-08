Olympics-Athletics-Men's 3000m steeplechase round 1 results

Aug 15 (Gracenote) - Olympic athletics men's 3000m steeplechase round 1 results in Rio de Janeiro on Monday. Heat 3 1. Conseslus Kipruto (Kenya) 8 minutes 21.40 seconds Q 2. Jacob Araptany (Uganda) 8:21.53 Q 3. Donald Cabral (U.S.) 8:21.96 Q 4. Amor Ben Yahia (Tunisia) 8:23.12 5. Yoann Kowal (France) 8:23.49 6. Altobeli Santos Da Silva (Brazil) 8:26.59 7. Hicham Sigueni (Morocco) 8:27.82 8. Hicham Bouchicha (Algeria) 8:33.61 9. Taylor Milne (Canada) 8:34.38 10. Krystian Zalewski (Poland) 8:34.52 11. Ole Hesselbjerg (Denmark) 8:40.08 12. Mohamed Ismail Ibrahim (Djibouti) 8:53.10 13. Fernando Carro (Spain) 8:53.17 . Tarik Langat Akdag (Turkey) DNF . Tafese Seboka (Ethiopia) DSQ Heat 2 1. Evan Jager (U.S.) 8:25.86 Q 2. Brimin Kipruto (Kenya) 8:26.25 Q 3. Mahiedine Mekhissi-Benabbad (France) 8:26.32 Q 4. Yemane Haileselassie (Eritrea) 8:26.72 5. Hamid Ezzine (Morocco) 8:27.69 6. John Kibet Koech (Bahrain) 8:28.81 7. Chala Beyo Techo (Ethiopia) 8:32.06 8. Aras Kaya (Turkey) 8:32.35 9. Jose Pena (Venezuela) 8:32.38 10. Chris Winter (Canada) 8:33.95 11. Bilal Tabti (Algeria) 8:38.87 12. Abdoullah Bamoussa (Italy) 8:42.81 13. Kaur Kivistik (Estonia) 8:44.25 14. Abdalla Targan (Sudan) 8:52.20 15. Abdelaziz Merzougui (Spain) 9:03.40 Heat 1 1. Hillary Bor (U.S.) 8:25.01 Q 2. Soufiane Elbakkali (Morocco) 8:25.17 Q 3. Ezekiel Kemboi (Kenya) 8:25.51 Q 4. Matthew Hughes (Canada) 8:26.27 5. Sebastian Martos (Spain) 8:28.44 6. Benjamin Kiplagat (Uganda) 8:30.76 7. Halil Akkas (Turkey) 8:33.12 8. Hailemariyam Amare Tegegn (Ethiopia) 8:35.01 9. Nelson Kipkosgei Cherutich (Bahrain) 8:35.87 10. Yuri Floriani (Italy) 8:40.80 11. Kazuya Shiojiri (Japan) 8:40.98 12. Rob Mullett (Britain) 8:48.19 13. Jeroen D'Hoedt (Belgium) 8:48.29 14. Mitko Tsenov (Bulgaria) 8:54.79 . Ali Messaoudi (Algeria) DSQ Qualified for Next Round 1. Conseslus Kipruto (Kenya) 8 minutes 21.40 seconds 2. Jacob Araptany (Uganda) 8:21.53 3. Donald Cabral (U.S.) 8:21.96 4. Amor Ben Yahia (Tunisia) 8:23.12 5. Yoann Kowal (France) 8:23.49 6. Hillary Bor (U.S.) 8:25.01 7. Soufiane Elbakkali (Morocco) 8:25.17 8. Ezekiel Kemboi (Kenya) 8:25.51 9. Evan Jager (U.S.) 8:25.86 10. Brimin Kipruto (Kenya) 8:26.25 11. Matthew Hughes (Canada) 8:26.27 12. Mahiedine Mekhissi-Benabbad (France) 8:26.32 13. Altobeli Santos Da Silva (Brazil) 8:26.59 14. Yemane Haileselassie (Eritrea) 8:26.72 15. Hamid Ezzine (Morocco) 8:27.69