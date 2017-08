UPDATE 1-Olympics-Athletics-Men's 110m hurdles round 1 results

Aug 15 (Gracenote) - Olympic athletics men's 110m hurdles round 1 results in Rio de Janeiro on Monday. Re-race 1. Deuce Carter (Jamaica) 13.51 seconds 2. Yeison Rivas (Colombia) 13.87 3. Wataru Yazawa (Japan) 13.88 4. Matthias Buehler (Germany) 13.90 5. Alexander John (Germany) 14.13 . Yohany Portilla (Cuba) DSQ . Kame Ali (Madagascar) DNS . Xaysa Anousone (Laos) DNS Heat 5 1. Ronnie Ash (U.S.) 13.31 Q 2. Pascal Martinot-Lagarde (France) 13.36 Q 3. Lawrence Clarke (Britain) 13.55 Q 4. Eder Souza (Brazil) 13.61 Q 5. Damian Czykier (Poland) 13.63 6. Milan Ristic (Serbia) 13.66 7. Xie Wenjun (China) 13.69 8. Sekou Kaba (Canada) 13.70 Heat 4 1. Konstadinos Douvalidis (Greece) 13.41 Q 2. Devon Allen (U.S.) 13.41 Q 3. Gregor Traber (Germany) 13.50 Q 4. Yordan O'Farrill (Cuba) 13.56 Q 5. Yidiel Contreras (Spain) 13.62 6. Ronald Forbes (Cayman Islands) 14.67 7. Ahmad Hazer (Lebanon) 15.50 . Wilhem Belocian (France) DSQ Heat 3 1. Dimitri Bascou (France) 13.31 Q 2. Andrew Pozzi (Britain) 13.50 Q 3. Andrew Riley (Jamaica) 13.52 Q 4. Joao Vitor De Oliveira (Brazil) 13.63 Q 5. Antonio Alkana (South Africa) 13.64 6. Mikel Thomas (Trinidad and Tobago) 13.68 7. Eddie Lovett (Virgin Islands) 13.77 . Petr Svoboda (Czech Republic) DSQ Heat 2 1. Orlando Ortega (Spain) 13.32 Q 2. Balazs Baji (Hungary) 13.52 Q 3. Milan Trajkovic (Cyprus) 13.59 Q 4. Johnathan Cabral (Canada) 13.63 Q Heat 1 1. Omar McLeod (Jamaica) 13.27 Q 2. Jeff Porter (U.S.) 13.50 Q 3. Jeffrey Julmis (Haiti) 13.66 Q 4. Antwon Hicks (Nigeria) 13.70 Q Qualified for Next Round 1. Omar McLeod (Jamaica) 13.27 seconds 2. Ronnie Ash (U.S.) 13.31 2. Dimitri Bascou (France) 13.31 4. Orlando Ortega (Spain) 13.32 5. Pascal Martinot-Lagarde (France) 13.36 6. Konstadinos Douvalidis (Greece) 13.41 7. Devon Allen (U.S.) 13.41 8. Jeff Porter (U.S.) 13.50 8. Andrew Pozzi (Britain) 13.50 8. Gregor Traber (Germany) 13.50 11. Deuce Carter (Jamaica) 13.51 12. Balazs Baji (Hungary) 13.52 12. Andrew Riley (Jamaica) 13.52 14. Lawrence Clarke (Britain) 13.55 15. Yordan O'Farrill (Cuba) 13.56 16. Milan Trajkovic (Cyprus) 13.59 17. Eder Souza (Brazil) 13.61 19. Johnathan Cabral (Canada) 13.63 19. Joao Vitor De Oliveira (Brazil) 13.63 23. Jeffrey Julmis (Haiti) 13.66 27. Antwon Hicks (Nigeria) 13.70