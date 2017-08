UPDATE 1-Olympics-Athletics-Women's javelin throw qualification results

Aug 16 (Gracenote) - Olympic athletics women's javelin throw qualification results in Rio de Janeiro on Tuesday. Group B 1. Maria Andrejczyk (Poland) 67.11 Q metres 2. Barbora Spotakova (Czech Republic) 64.65 Q 3. Linda Stahl (Germany) 63.95 Q 4. Madara Palameika (Latvia) 63.03 Q 5. Kathryn Mitchell (Australia) 61.63 6. Kara Winger (U.S.) 61.02 7. Li Lingwei (China) 60.91 8. Kateryna Derun (Ukraine) 60.02 9. Liina Laasma (Estonia) 58.06 10. Yuki Ebihara (Japan) 57.68 11. Matilde Andraud (France) 56.61 12. Tatsiana Korzh (Belarus) 56.16 13. Kelsey-Lee Roberts (Australia) 55.25 14. Asdis Hjalmsdottir (Iceland) 54.92 15. Sanni Utriainen (Finland) 53.42 Group A 1. Sara Kolak (Croatia) 64.30 Q 2. Tatsiana Khaladovich (Belarus) 63.78 Q 3. Sunette Viljoen (South Africa) 63.54 Q 4. Lu Huihui (China) 63.28 Q 5. Flor Ruiz (Colombia) 62.32 6. Christina Obergfoell (Germany) 62.18 7. Christin Hussong (Germany) 62.17 8. Sinta Ozolina-Kovala (Latvia) 60.92 9. Elizabeth Gleadle (Canada) 60.28 10. Martina Ratej (Slovenia) 59.76 11. Hanna Hatsko-Fedusova (Ukraine) 58.90 12. Kimberley Mickle (Australia) 57.20 13. Liu Shiying (China) 57.16 14. Maggie Malone (U.S.) 56.47 15. Brittany Borman (U.S.) 56.04 16. Yulenmis Aguilar (Cuba) 54.94 Qualified for Next Round 1. Maria Andrejczyk (Poland) 67.11 metres 2. Barbora Spotakova (Czech Republic) 64.65 3. Sara Kolak (Croatia) 64.30 4. Linda Stahl (Germany) 63.95 5. Tatsiana Khaladovich (Belarus) 63.78 6. Sunette Viljoen (South Africa) 63.54 7. Lu Huihui (China) 63.28 8. Madara Palameika (Latvia) 63.03 9. Flor Ruiz (Colombia) 62.32 10. Christina Obergfoell (Germany) 62.18 11. Christin Hussong (Germany) 62.17 12. Kathryn Mitchell (Australia) 61.63