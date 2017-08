Olympics-Athletics-Women's 400m hurdles semifinal results

Aug 16 (Gracenote) - Olympic athletics women's 400m hurdles semifinal results in Rio de Janeiro on Tuesday. Semifinal 3 1. Dalilah Muhammad (U.S.) 53.89 seconds Q 2. Sara Slott Petersen (Denmark) 54.55 Q 3. Leah Nugent (Jamaica) 54.98 4. Sage Watson (Canada) 55.44 5. Grace Claxton (Puerto Rico) 55.85 6. Janeil Bellille (Trinidad and Tobago) 56.06 7. Lauren Wells (Australia) 56.83 8. Viktoriya Tkachuk (Ukraine) 56.87 Semifinal 2 1. Ashley Spencer (U.S.) 54.87 Q 2. Janieve Russell (Jamaica) 54.92 Q 3. Eilidh Doyle (Britain) 54.99 4. Anna Titimets (Ukraine) 55.27 5. Yadisleidis Pedroso (Italy) 55.78 6. Wenda Theron Nel (South Africa) 55.83 7. Emilia Ankiewicz (Poland) 56.99 8. Denisa Rosolova (Czech Republic) 57.39 Semifinal 1 1. Zuzana Hejnova (Czech Republic) 54.55 Q 2. Ristananna Tracey (Jamaica) 54.80 Q 3. Joanna Linkiewicz (Poland) 55.35 4. Stina Troest (Denmark) 56.00 5. Sydney McLaughlin (U.S.) 56.22 6. Noelle Montcalm (Canada) 56.28 7. Ayomide Folorunso (Italy) 56.37 8. Olena Kolesnychenko (Ukraine) 56.77 Qualified for Next Round 1. Dalilah Muhammad (U.S.) 53.89 seconds 2. Zuzana Hejnova (Czech Republic) 54.55 2. Sara Slott Petersen (Denmark) 54.55 4. Ristananna Tracey (Jamaica) 54.80 5. Ashley Spencer (U.S.) 54.87 6. Janieve Russell (Jamaica) 54.92 7. Leah Nugent (Jamaica) 54.98 8. Eilidh Doyle (Britain) 54.99