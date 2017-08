Olympics-Athletics-Women's long jump qualification results

Aug 16 (Gracenote) - Olympic athletics women's long jump qualification results in Rio de Janeiro on Tuesday. Group B 1. Brittney Reese (U.S.) 6.78 Q metres 2. Ksenija Balta (Estonia) 6.71 3. Ese Brume (Nigeria) 6.67 4. Brooke Stratton (Australia) 6.56 5. Jazmin Sawyers (Britain) 6.53 6. Janay DeLoach Soukup (U.S.) 6.50 7. Jana Veldakova (Slovakia) 6.48 8. Hanna Kornuta (Ukraine) 6.37 9. Shara Proctor (Britain) 6.36 10. Juliet Itoya (Spain) 6.35 11. Eliane Martins (Brazil) 6.33 12. Maria Natalia Londa (Indonesia) 6.29 13. Khaddi Sagnia (Sweden) 6.25 14. Marestella Sunang (Philippines) 6.22 15. Yvonne Trevino (Mexico) 6.16 16. Lynique Prinsloo (South Africa) 6.10 17. Alexandra Wester (Germany) 5.98 18. Maria del Mar Jover (Spain) 5.90 19. Konomi Kai (Japan) 5.87 Group A 1. Ivana Spanovic (Serbia) 6.87 Q 2. Malaika Mihambo (Germany) 6.82 Q 3. Tianna Bartoletta (U.S.) 6.70 4. Lorraine Ugen (Britain) 6.65 5. Darya Klishina (Russia) 6.64 6. Maryna Bekh (Ukraine) 6.55 7. Sosthene Moguenara (Germany) 6.55 8. Karin Mey Melis (Turkey) 6.49 9. Bianca Stuart (Bahamas) 6.45 10. Chelsea Jaensch (Australia) 6.41 11. Alina Rotaru (Romania) 6.40 12. Christabel Nettey (Canada) 6.37 13. Concepcion Montaner (Spain) 6.32 14. Volha Sudarava (Belarus) 6.29 15. Yuliya Tarasova (Uzbekistan) 6.16 16. Anna Lunyova (Ukraine) 6.15 17. Haido Alexouli (Greece) 6.13 18. Amaliya Sharoyan (Armenia) 5.95 19. Keila Costa (Brazil) 5.86 Qualified for Next Round 1. Ivana Spanovic (Serbia) 6.87 metres 2. Malaika Mihambo (Germany) 6.82 3. Brittney Reese (U.S.) 6.78 4. Ksenija Balta (Estonia) 6.71 5. Tianna Bartoletta (U.S.) 6.70 6. Ese Brume (Nigeria) 6.67 7. Lorraine Ugen (Britain) 6.65 8. Darya Klishina (Russia) 6.64 9. Brooke Stratton (Australia) 6.56 10. Maryna Bekh (Ukraine) 6.55 11. Sosthene Moguenara (Germany) 6.55 12. Jazmin Sawyers (Britain) 6.53