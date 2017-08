Olympics-Athletics-Women's 800m round 1 results

Aug 17 (Gracenote) - Olympic athletics women's 800m round 1 results in Rio de Janeiro on Wednesday. Heat 8 1. Francine Niyonsaba (Burundi) 1 minute 59.84 seconds Q 2. Lovisa Lindh (Sweden) 2:00.04 Q 3. Natoya Goule (Jamaica) 2:00.49 4. Lucia Hrivnak Klocova (Slovakia) 2:00.57 5. Yuliya Karol (Belarus) 2:01.09 6. Chrishuna Williams (U.S.) 2:01.19 7. Fabienne Kohlmann (Germany) 2:05.36 8. Elisabeth Mandaba (Central African Republic) 2:11.70 Heat 7 1. Joanna Jozwik (Poland) 2:01.58 Q 2. Winny Chebet (Kenya) 2:01.65 Q 3. Esther Guerrero (Spain) 2:01.85 4. Lisneidy Veitia (Cuba) 2:02.10 5. Renelle Lamote (France) 2:02.19 6. Egle Balciunaite (Lithuania) 2:02.98 7. Kenia Sinclair (Jamaica) 2:03.76 8. Flavia De Lima (Brazil) 2:03.78 Heat 6 1. Angelika Cichocka (Poland) 2:00.42 Q 2. Yuneysi Santiusti (Italy) 2:00.45 Q 3. Rose Mary Almanza (Cuba) 2:00.50 4. Malika Akkaoui (Morocco) 2:00.52 5. Hedda Hynne (Norway) 2:01.64 6. Deborah Rodriguez (Uruguay) 2:01.86 7. Simoya Campbell (Jamaica) 2:02.07 8. Charline Mathias (Luxembourg) 2:09.30 Heat 5 1. Eunice Jepkoech Sum (Kenya) 1:59.83 Q 2. Nataliia Lupu (Ukraine) 1:59.91 Q 3. Kate Grace (U.S.) 1:59.96 4. Renee Eykens (Belgium) 2:00.00 5. Tigist Assefa (Ethiopia) 2:00.21 6. Winnie Nanyondo (Uganda) 2:02.77 7. Amina Bakhit (Sudan) 2:07.65 8. Swe Li Myint Myint (Myanmar) 2:16.98 Heat 4 1. Melissa Bishop (Canada) 1:58.38 Q 2. Marina Arzamasova (Belarus) 1:58.44 Q 3. Habitam Alemu (Ethiopia) 1:58.99 4. Noelie Yarigo (Benin) 1:59.12 5. Halima Nakayi (Uganda) 1:59.78 6. Anita Hinriksdottir (Iceland) 2:00.14 7. Christina Hering (Germany) 2:01.04 8. Fatma Elsharnouby (Egypt) 2:21.24 Heat 3 1. Selina Buechel (Switzerland) 1:59.00 Q 2. Margaret Wambui (Kenya) 1:59.66 Q 3. Nataliia Pryshchepa (Ukraine) 1:59.80 4. Gudaf Tsegay (Ethiopia) 2:00.13 5. Sifan Hassan (Netherlands) 2:00.27 6. Tintu Luka (India) 2:00.58 7. Selma Kajan (Australia) 2:05.20 8. Tsepang Sello (Lesotho) 2:10.22 Heat 2 1. Caster Semenya (South Africa) 1:59.31 Q 2. Ajee Wilson (U.S.) 1:59.44 Q 3. Shelayna Oskan-Clarke (Britain) 1:59.67 4. Wang Chunyu (China) 1:59.93 5. Margarita Mukasheva (Kazakhstan) 2:00.97 6. Claudia Bobocea (Romania) 2:03.75 7. Rose Nathike Lokonyen (Refugee Olympic Team) 2:16.64 8. Houleye Ba (Mauritania) 2:43.52 . Rababe Arafi (Morocco) DNF Heat 1 1. Lynsey Sharp (Britain) 2:00.83 Q 2. Amela Terzic (Serbia) 2:00.99 Q 3. Sahily Diago (Cuba) 2:01.38 4. Angie Petty (New Zealand) 2:02.40 5. Justine Fedronic (France) 2:02.73 6. Olha Lyakhova (Ukraine) 2:03.02 7. Florina Pierdevara (Romania) 2:03.32 8. Ciara Everard (Ireland) 2:07.91 Qualified for Next Round 1. Melissa Bishop (Canada) 1 minute 58.38 seconds 2. Marina Arzamasova (Belarus) 1:58.44 3. Habitam Alemu (Ethiopia) 1:58.99 4. Selina Buechel (Switzerland) 1:59.00 5. Noelie Yarigo (Benin) 1:59.12 6. Caster Semenya (South Africa) 1:59.31 7. Ajee Wilson (U.S.) 1:59.44 8. Margaret Wambui (Kenya) 1:59.66 9. Shelayna Oskan-Clarke (Britain) 1:59.67 10. Halima Nakayi (Uganda) 1:59.78 11. Nataliia Pryshchepa (Ukraine) 1:59.80 12. Eunice Jepkoech Sum (Kenya) 1:59.83 13. Francine Niyonsaba (Burundi) 1:59.84 14. Nataliia Lupu (Ukraine) 1:59.91 15. Wang Chunyu (China) 1:59.93 16. Kate Grace (U.S.) 1:59.96 17. Renee Eykens (Belgium) 2:00.00 18. Lovisa Lindh (Sweden) 2:00.04 23. Angelika Cichocka (Poland) 2:00.42 24. Yuneysi Santiusti (Italy) 2:00.45 30. Lynsey Sharp (Britain) 2:00.83 32. Amela Terzic (Serbia) 2:00.99 37. Joanna Jozwik (Poland) 2:01.58 39. Winny Chebet (Kenya) 2:01.65