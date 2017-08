Aug 17 (Gracenote) - Olympic athletics women's long jump final result in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Tianna Bartoletta (U.S.) 7.17 metres 2. Brittney Reese (U.S.) 7.15 3. Ivana Spanovic (Serbia) 7.08 4. Malaika Mihambo (Germany) 6.95 5. Ese Brume (Nigeria) 6.81 6. Ksenija Balta (Estonia) 6.79 7. Brooke Stratton (Australia) 6.74 8. Jazmin Sawyers (Britain) 6.69 9. Darya Klishina (Russia) 6.63 10. Sosthene Moguenara (Germany) 6.61 11. Lorraine Ugen (Britain) 6.58 . Maryna Bekh (Ukraine) NoM